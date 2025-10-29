Überraschung! Schlusslicht Pioneers schockt Meister Salzburg

Die Pioneers Vorarlberg sorgen in der 15. Runde der win2day ICE Hockey League für eine handfeste Überraschung.

Das Liga-Schlusslicht schlägt den amtierenden Meister Red Bull Salzburg trotz 0:2-Rückstands noch mit 3:2 nach Overtime und feiert den erst dritten Saisonsieg.

Zunächst läuft für die "Eisbullen" alles nach Plan. Bourke kann sich den Führungstreffer für die Mozartstädter gutschreiben, als der Puck nach knapp fünf gespielten Minuten von einem Pioneers-Verteidiger ins eigene Tor abgefälscht wird. Zuvor trifft Gallant die Stange (2.).

Noch im ersten Drittel schnürt Bourke seinen Doppelpack und baut die Führung der Salzburger auf 2:0 aus (11.). Für die Pioneers kann Maier als erster anschreiben, indem er Salzburg- und ÖEHV-Teamgoalie Tolvanen umkurvt und einschiebt (14.).

Erst Ausgleich, dann Sieg

Erst zwei Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit fällt der nächste Treffer, Burke gleicht für die aufopferungsvoll kämpfenden Pioneers im Powerplay aus (58./PP).

In der fälligen Overtime ist es Adams, der dem Tabellenschlusslicht mit seinem spielentscheidenden Treffer den Sieg über den amtierenden Meister einbringt (62.).

Die Pioneers bleiben Letzter, haben mit zehn Punkten aber nur noch einen Zähler Rückstand auf die zwölftplatzierten Haie aus Innsbruck. Salzburg rangiert mit 25 Punkten auf Platz fünf.

KAC siegt in Bozen

Der KAC setzt sich beim HC Bozen mit 5:3 durch.

In einem heiß umkämpften ersten Drittel geht der KAC in Führung, über Van Ee bekommt Fraser den Rebound von Jensen Aabos Schuss und versenkt die Scheibe im Tor (8.).

Schneider kann für die Südtiroler zwar in Überzahl ausgleichen (11./PP), die Freude des Bozener Publikums währt aber nicht lange. Gut eine halbe Minute später bringt Petersen den KAC wieder in Führung (12.).

Die "Rotjacken ziehen davon

Murray erhöht im zweiten Durchgang mit einem Schuss von der blauen Linie auf 3:1 für den KAC (25.), dann kommen die Gäste kurzfristig ins Schwimmen.

Weil die Südtiroler aber auch in doppelter Überzahl keinen zweiten Treffer erzielen können, übernehmen die Rotjacken im Schlussdurchgang vorerst wieder das Kommando. Unterweger trifft ebenfalls von der blauen Linie (44./PP), Schwinger legt nach einem Solo das 5:1 nach (47.).

Bozen dreht spät auf

In den letzten Minuten stehen die Klagenfurter durchgehend unter Druck. Gazley stochert nach und entfacht mit seinem Treffer zum 2:5 die Kampfgeister der Foxes (57.), Marchetti legt keine Minute später das 3:5 nach (58.).

Das Aufbäumen kommt aber zu spät, der KAC hält nach einer Strafe gegen Mursak zwei Minuten vor Schluss mit vier Feldspielern dem Ansturm der Südtiroler stand.

Der HC Bozen steht mit 26 Zählern an der dritten Stelle. Der KAC hat nur einen Punkt weniger am Konto, ist aber Sechster.