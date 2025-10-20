NEWS

Vienna Capitals setzen Head-Coach Fleming vor die Tür!

Dem 59-jährigen Kanadier wird die aktuelle Negativserie zum Verhängnis. Der bisherige Assistant-Coach Fabian Scholz übernimmt interimistisch.

Vienna Capitals setzen Head-Coach Fleming vor die Tür! Foto: © GEPA
Nach vier sieglosen Spielen in Serie haben die Vienna Capitals die Reißleine gezogen und sich von Head-Coach Gerry Fleming getrennt. Der 59-jährige Kanadier hatte das Team vor der Saison 2024/25 übernommen und erreichte in der Vorsaison über den zehnten Tabellenrang die Pre-Playoffs.

"Wir müssen zu diesem Zeitpunkt der Saison feststellen, dass die erwartete Weiterentwicklung unseres Spiels nicht stattgefunden hat. Diese Entscheidung haben wir nicht leichtfertig getroffen, sehen jetzt aber den richtigen Zeitpunkt für eine Veränderung", so Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals.

Der bisherige Assistant-Coach Fabian Scholz wird Flemings Agenden bis zur Länderspielpause im November interimistisch übernehmen. Unterstützt wird der 35-jährige Salzburger von Rafael Rotter, der auf Interimsbasis zum Assistant-Coach aufsteigt, und Goalie-Coach Bernhard Starkbaum. Zudem wird Christian Dolezal das Trainerteam in den kommenden vier Ligaspielen begleitend unterstützen.

