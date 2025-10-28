Drei Runden sind in der win2day ICE Hockey League noch zu absolvieren, dann steht die erste Länderspielpause an.

Die vergangene Woche stand im Zeichen der Entlassung von Harry Lange bei den Graz99ers, währenddessen wackelt in Ungarn ein weiterer Trainerstuhl. An der Spitze halten wiederum Ruhe und Konstanz Einzug.

Eishockey-Experte Maximilian Girschele blickt in seinem Power Ranking auf die aktuellen Trends der 13 ICE-Teams. Die Rang-Veränderungen der Mannschaften beziehen sich auf das Power Ranking der Vorwoche.

Das Power Ranking der 5. Ausgabe >>>

In die Bewertung fließen neben den Ergebnissen der vergangenen Spieltage freilich auch Verletzungen und sonstige Auffälligkeiten ein.