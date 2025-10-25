Die Graz99ers stellen Head Coach Harry Lange frei.

Als Tabellenfünfter mit vier Punkten Rückstand auf die Spitze der win2day ICE Hockey League sind die Murstädter eigentlich akzeptabel im Rennen. Von den letzten acht Partien wurden allerdings nur drei gewonnen, zuletzt gab es beim Tabellenletzten Black Wings Linz ein 2:3 nach Overtime.

Nicht genug für Präsident Herbert Jerich, der den Meistertitel anvisiert und sich nach einem Rückblick auf das erste Saisonviertel nun dazu entschied, eine Änderung vorzunehmen: "Es ist zu 100 Prozent meine persönliche Entscheidung, für die ich daher auch die 100-prozentige Verantwortung übernehme."

Interimistisch übernimmt Sportdirektor und U20-Teamchef Philipp Pinter.