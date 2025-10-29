Wichtiger Sieg! Capitals bezwingen Fehervar am Ende deutlich

Die Vienna Capitals feiern am 15. Spieltag der win2day ICE Hockey League einen 6:3-Auswärtssieg in Szekesfehervar.

Simon Bourque besorgt vor dem Ende des ersten Abschnitts die 1:0-Führung der Caps (17.). Nur 42 Sekunden nach dem Wiederbeginn trifft aber Darren Archibald für die Ungarn zum 1:1-Ausgleich (21.).

Carter Souch führt die Wiener allerdings im Mittelabschnitt zur erneuten Führung (32.). Die Capitals bleiben auch danach trotz einigen Torabschlüssen von Fehervar das etwas gefährlichere Team.

Wallner trifft per Shorthander zum 3:1

Ein Shorthander von Leon Wallner lässt die Capitals über einen Zwei-Tore-Vorsprung jubeln (43./SH).

Fehervar steckt aber nicht auf und kommt dank Ex-Caps-Profi Trevor Cheek zum erneuten Anschluss - 2:3 (45.). Linden Vey leitet mit dem 4:2 eine wilde Schluspshase ein (54.).

Die Ungarn nehmen Schlussmann Dominik Horvath vom Eis, Cheek schnürt in der Folge den Doppelpack und verkürzt auf 3:4 (58.). Horvath geht daraufhin wieder für einen sechsten Feldspieler aus dem Tor, Fehervar stellt Sebastian Wraneschitz unter Dauerbeschuss.

Vey trifft mit einem Befreiungsschlag ins verwaiste Tor (59./EN), nur zehn Sekunden später macht der Kapitän im Powerplay mit einem scharfen Schuss den Triplepack perfekt (59./PP).

Damit springen die Capitals (18 Pkt.) auf den achten Tabellenrang vor. Fehervar (16) rutscht hingegen auf den zehnten Platz ab.

Effizientes Schlussdrittel hält Aufwärtstrend der Black Wings am Leben

In Innsbruck verlieren die Haie mit 2:4 gegen die Black Wings Linz.

Der zarte Aufwärtstrend der Black Wings bekommt schon im ersten Drittel Gegenwind: Elias Stöffler schreibt für die Innsbrucker an, der Verteidiger kann aus dem hohen Slot abziehen und jagt die Scheibe über die Unterkante der Querlatte ins Tor.

In Minute sechs führen die Gastgeber mit 1:0, für die Black Wings schaut trotz langer Aufenthalte in der offensiven Zone nichts heraus.

Mit Devin Steffler erhöht im Mitteldrittel ein weiterer Verteidiger auf 2:0 für die Haie (34.), erst im dritten Durchgang geht den Linzern der Knopf auf.

Tore am Fließband

Travis Barron erzielt per Onetimer im Powerplay den Anschlusstreffer (45.), Graham Knott bringt nur zwei Minuten später einen Abpraller zum Ausgleich im Tor der Haie unter (47.).

Julian Pusnik bringt die Linzer erstmals in diesem Spiel in Führung (56.) und leitet damit den Sieg der Stahlstädter ein, Ograjenseks Treffer ins leere Tor drei Sekunden vor Schluss ist dann die endgültige Entscheidung.

Mit 13 Punkten klettern die Black Wings Linz auf Tabellenplatz elf und lassen die Haie mit elf Zählern hinter sich.

