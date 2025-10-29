-
ICE Hockey League heute: Konferenz u.a. mit Graz99ers - Pustertal
Voller Spieltag am Mittwoch in der win2day ICE Hockey League! Neben dem Gastspiel von Tabellenführer Pustertal in Graz duellieren sich außerdem Bozen und der KAC. LIVE-Infos:
Volle Action gibt es am Mittwoch in der 15. Runde der win2day ICE Hockey League! Um 18:30 Uhr eröffnen die Duelle zwischen den Graz99ers und dem HC Pustertal und jenes zwischen Ferencvaros Budapest und Olimpija Ljubljana den Abend.
Um 19:15 Uhr starten Fehervar gegen die Vienna Capitals und der HC Innsbruck gegen die Black Wings Linz in den Abend. Bevor der HCB Südtirol und der KAC um 19:45 Uhr den Abschluss machen, beginnt um 19:30 Uhr die Partie zwischen den Pioneers Vorarlberg und Red Bull Salzburg.
Alle Spiele im LIVE-Ticker:
Graz99ers - HC Pustertal (ab 18:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
FTC-Telekom Budapest - Olimpija Ljubljana (ab 18:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Fehervar AV19 - Vienna Capitals (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
HC Innsbruck - Black Wings Linz (ab 19:15 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
Pioneers Vorarlberg - Red Bull Salzburg (ab 19:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)
HCB Südtirol - EC KAC (ab 19:45 Uhr/LIVE-Ticker >>>)