Sechste Niederlage für Marco Kasper und seine Detroit Red Wings in der heurigen NHL-Saison: Vor heimischen Fans muss man sich den Chicago Blackhawks mit 1:5 geschlagen geben.

Die Blackhawks gehen durch Connor Bedard schon früh in Führung (1./PP), die Red Wings können zunächst noch relativ rasch durch Dylan Larkin zurückschlagen (5.).

Danach hat man aber das Pulver verschossen, Teuvo Teravainen bringt die Blackhawks im Mitteldrittel abermals im Powerplay in Führung (24.).

Es bleibt aber bis ins dritte Drittel eng, erst dann sorgen Tore von Tyler Bertuzzi (46./PP), André Burakovsky (57./EN) und Oliver Moore (60.) für die klare 1:5-Niederlage der Heimmannschaft.

ÖEHV-Crack Marco Kasper, der insgesamt 14:46 Minuten am Eis steht, kann diesmal keinen Scorerpunkt beisteuern. Die Detroit Red Wings bleiben damit nach 16 Spielen bei 18 Punkten und rangieren auf Rang acht in der Eastern Conference.

