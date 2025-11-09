Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks CHI
Endstand
1:5
1:1 , 0:1 , 0:3
  • Dylan Larkin
  • Connor Bedard
  • Teuvo Teräväinen
  • Tyler Bertuzzi
  • Andre Burakovsky
  • Oliver Moore
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Kaspers Red Wings kassieren deutliche Niederlage gegen Blackhawks

Für die Red Wings setzt es die sechste Pleite in dieser Saison.

Kaspers Red Wings kassieren deutliche Niederlage gegen Blackhawks Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sechste Niederlage für Marco Kasper und seine Detroit Red Wings in der heurigen NHL-Saison: Vor heimischen Fans muss man sich den Chicago Blackhawks mit 1:5 geschlagen geben.

Die Blackhawks gehen durch Connor Bedard schon früh in Führung (1./PP), die Red Wings können zunächst noch relativ rasch durch Dylan Larkin zurückschlagen (5.).

Danach hat man aber das Pulver verschossen, Teuvo Teravainen bringt die Blackhawks im Mitteldrittel abermals im Powerplay in Führung (24.).

Es bleibt aber bis ins dritte Drittel eng, erst dann sorgen Tore von Tyler Bertuzzi (46./PP), André Burakovsky (57./EN) und Oliver Moore (60.) für die klare 1:5-Niederlage der Heimmannschaft.

ÖEHV-Crack Marco Kasper, der insgesamt 14:46 Minuten am Eis steht, kann diesmal keinen Scorerpunkt beisteuern. Die Detroit Red Wings bleiben damit nach 16 Spielen bei 18 Punkten und rangieren auf Rang acht in der Eastern Conference.

Tabellen der NHL >>>

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
11
Rossi trifft in New York

Rossi trifft in New York

NHL
12
Müdes ÖEHV-Team kritisiert: "Für Sportler ist das ein Wahnsinn!"

Müdes ÖEHV-Team kritisiert: "Für Sportler ist das ein Wahnsinn!"

Eishockey
3
Österreich schließt Deutschland-Cup mit Pleite gegen Lettland ab

Österreich schließt Deutschland-Cup mit Pleite gegen Lettland ab

Eishockey
2
Österreich lässt Deutschland verstummen: "Es war echt ultrageil!"

Österreich lässt Deutschland verstummen: "Es war echt ultrageil!"

Eishockey
8
Verdienter Prestigesieg! ÖEHV-Team bezwingt Gastgeber Deutschland

Verdienter Prestigesieg! ÖEHV-Team bezwingt Gastgeber Deutschland

Eishockey
5
Astronomische Preise: Quartiere in Olympia-Regionen kaum leistbar

Astronomische Preise: Quartiere in Olympia-Regionen kaum leistbar

Olympia
Kommentare

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Chicago Blackhawks Marco Kasper Detroit Red Wings