Paul Sintschnig ist seit vergangenem Freitag der jüngste Doppelpack-Torschütze in der Geschichte der win2day ICE Hockey League.
Beim 8:3-Sieg des VSV bei den Black Wings Linz steuerte der Flügelstürmer im Alter von 16 Jahren und 199 Tagen seine ersten beiden Liga-Treffer bei. Den bisherigen Rekord hielt Julian Lutz vom EC Red Bull Salzburg mit 16 Jahren und 303 Tagen.
Auf die Bestmarke als jüngster Torschütze der Liga-Geschichte fehlen ihm jedoch 57 Tage. Der 689-fache NHL-Spieler Michael Grabner erzielte am 24. Februar 2004 im Alter von 16 Jahren und 142 Tagen gegen die Vienna Capitals sein erstes von insgesamt 15 Liga-Toren - ebenfalls im Dress des VSV.
Die Villacher stellen mit Benjamin Lanzinger (16 Jahre, 263 Tage) auch den drittjüngsten Torschützen der Liga-Historie.
|Spieler
|Team
|Geburtsdatum
|Spieltermin
|Alter
|Michael Grabner
|VSV
|
|
|16 Jahre, 142 Tage
|Michael Grabner
|VSV
|
|
|16 Jahre, 189 Tage
|Paul Sintschnig
|VSV
|
|
|16 Jahre, 199 Tage
|Paul Sintschnig
|VSV
|
|
|16 Jahre, 199 Tage
|Benjamin Lanzinger
|VSV
|
|
|16 Jahre. 263 Tage
|Julian Lutz
|Red Bull Salzburg
|
|
|16 Jahre, 303 Tage
|Julian Lutz
|Red Bull Salzburg
|
|
|16 Jahre, 303 Tage
|Rafael Rotter
|Red Bull Salzburg
|
|
|17 Jahre, 111 Tage
|Leon Kolarik
|Red Bull Salzburg
|
|
|17 Jahre, 127 Tage
|Nicolas Paul
|Red Bull Salzburg
|
|
|17 Jahre, 130 Tage
|Rafael Rotter
|Red Bull Salzburg
|
|
|17 Jahre, 146 Tage
|Rafael Rotter
|Red Bull Salzburg
|
|
|17 Jahre, 165 Tage
