    1. ICE-Tor: Nur ein Ex-NHL-Star war jünger als Sintschnig

    Paul Sintschnig hat sich den Rekord als jüngster Doppelpacker der Liga-Historie gesichert. Der jüngste Torschütze aller Zeiten war jedoch jemand anders.

    1. ICE-Tor: Nur ein Ex-NHL-Star war jünger als Sintschnig Foto: © GEPA
    von Maximilian Girschele

    Paul Sintschnig ist seit vergangenem Freitag der jüngste Doppelpack-Torschütze in der Geschichte der win2day ICE Hockey League.

    Beim 8:3-Sieg des VSV bei den Black Wings Linz steuerte der Flügelstürmer im Alter von 16 Jahren und 199 Tagen seine ersten beiden Liga-Treffer bei. Den bisherigen Rekord hielt Julian Lutz vom EC Red Bull Salzburg mit 16 Jahren und 303 Tagen.

    Auf die Bestmarke als jüngster Torschütze der Liga-Geschichte fehlen ihm jedoch 57 Tage. Der 689-fache NHL-Spieler Michael Grabner erzielte am 24. Februar 2004 im Alter von 16 Jahren und 142 Tagen gegen die Vienna Capitals sein erstes von insgesamt 15 Liga-Toren - ebenfalls im Dress des VSV.

    Die Villacher stellen mit Benjamin Lanzinger (16 Jahre, 263 Tage) auch den drittjüngsten Torschützen der Liga-Historie.

     

    Spieler Team Geburtsdatum Spieltermin Alter
    Michael Grabner VSV
    1. Oktober 1987
    1. Februar 2004
    		 16 Jahre, 142 Tage
    Michael Grabner VSV
    1. Oktober 1987
    1. April 2004
    		 16 Jahre, 189 Tage
    Paul Sintschnig VSV
    1. März 2009
    1. September 2025
    		 16 Jahre, 199 Tage
    Paul Sintschnig VSV
    1. März 2009
    1. September 2025
    		 16 Jahre, 199 Tage
    Benjamin Lanzinger VSV
    1. Jänner 2000
    1. Oktober 2016
    		 16 Jahre. 263 Tage
    Julian Lutz Red Bull Salzburg
    1. Februar 2004
    1. Dezember 2020
    		 16 Jahre, 303 Tage
    Julian Lutz Red Bull Salzburg
    1. Februar 2004
    1. Dezember 2020
    		 16 Jahre, 303 Tage
    Rafael Rotter Red Bull Salzburg
    1. Juni 1987
    1. Oktober 2004
    		 17 Jahre, 111 Tage
    Leon Kolarik Red Bull Salzburg
    1. September 2007
    1. Jänner 2025
    		 17 Jahre, 127 Tage
    Nicolas Paul Red Bull Salzburg
    1. Mai 1993
    1. Oktober 2010
    		 17 Jahre, 130 Tage
    Rafael Rotter Red Bull Salzburg
    1. Juni 1987
    1. November 2004
    		 17 Jahre, 146 Tage
    Rafael Rotter Red Bull Salzburg
    1. Juni 1987
    1. November 2004
    		 17 Jahre, 165 Tage
    Paul Sintschnig: Wie der 16-Jährige die ICE aufmischt

    Paul Sintschnig: Wie der 16-Jährige die ICE aufmischt

    Eishockey - ICE Hockey League

    VIDEOS: Die VSV-Highlights in der ICE-Saison 2025/26

    Kommentare