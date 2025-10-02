Paul Sintschnig ist seit vergangenem Freitag der jüngste Doppelpack-Torschütze in der Geschichte der win2day ICE Hockey League.

Beim 8:3-Sieg des VSV bei den Black Wings Linz steuerte der Flügelstürmer im Alter von 16 Jahren und 199 Tagen seine ersten beiden Liga-Treffer bei. Den bisherigen Rekord hielt Julian Lutz vom EC Red Bull Salzburg mit 16 Jahren und 303 Tagen.

Auf die Bestmarke als jüngster Torschütze der Liga-Geschichte fehlen ihm jedoch 57 Tage. Der 689-fache NHL-Spieler Michael Grabner erzielte am 24. Februar 2004 im Alter von 16 Jahren und 142 Tagen gegen die Vienna Capitals sein erstes von insgesamt 15 Liga-Toren - ebenfalls im Dress des VSV.

Die Villacher stellen mit Benjamin Lanzinger (16 Jahre, 263 Tage) auch den drittjüngsten Torschützen der Liga-Historie.

Spieler Team Geburtsdatum Spieltermin Alter Michael Grabner VSV Oktober 1987 Februar 2004 16 Jahre, 142 Tage Michael Grabner VSV Oktober 1987 April 2004 16 Jahre, 189 Tage Paul Sintschnig VSV März 2009 September 2025 16 Jahre, 199 Tage Paul Sintschnig VSV März 2009 September 2025 16 Jahre, 199 Tage Benjamin Lanzinger VSV Jänner 2000 Oktober 2016 16 Jahre. 263 Tage Julian Lutz Red Bull Salzburg Februar 2004 Dezember 2020 16 Jahre, 303 Tage Julian Lutz Red Bull Salzburg Februar 2004 Dezember 2020 16 Jahre, 303 Tage Rafael Rotter Red Bull Salzburg Juni 1987 Oktober 2004 17 Jahre, 111 Tage Leon Kolarik Red Bull Salzburg September 2007 Jänner 2025 17 Jahre, 127 Tage Nicolas Paul Red Bull Salzburg Mai 1993 Oktober 2010 17 Jahre, 130 Tage Rafael Rotter Red Bull Salzburg Juni 1987 November 2004 17 Jahre, 146 Tage Rafael Rotter Red Bull Salzburg Juni 1987 November 2004 17 Jahre, 165 Tage

