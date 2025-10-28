Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Am 3. November 1975 wurde die WTA-Rangliste eingeführt.

Seitdem haben es 18 österreichische Tennisspielerinnen geschafft, in die Top 100 der Weltrangliste einzuziehen.

Die letzte davon war Julia Grabher. Die Vorarlbergerin kehrte zuletzt mit dem Turniersieg in Florianopolis in die Top 100 zurück. Mit Sinja Kraus und Lilli Tagger befinden ich weitere ÖTV-Hoffnungen auf dem Vormarsch.

Anlässlich dazu präsentiert LAOLA1 alle ÖTV-Frauen, die den Sprung unter die besten 100 geschafft haben.