Planänderung! Unterschiedsspieler verlängert beim KAC

Stürmer Jan Muršak hängt beim KAC doch noch ein Jahr dran. Das geben die "Rotjacken" am Freitag bekannt.

Der 38-Jährige hatte vor einem Jahr mit einem Karriereende in diesem Sommer geplant. Der Slowene änderte seine Pläne jedoch und verlängerte seinen Vertrag nach der Rückkehr aus dem USA-Urlaub.

Muršak wird in der kommenden Saison als Spieler für den KAC auflaufen und sich danach als Entwicklungstrainer im Nachwuchs einbringen. Er steht seit 2023 für die Klagenfurter auf dem Eis.

Muršak: "Haben gute Chancen, um den Titel mitzuspielen"

"Jan Muršak ist in unserer Liga unverändert ein Unterschiedsspieler, den jedes Team gerne in seinen Reihen hätte. Schon während der vergangenen Saison hat er sich mit seiner Frau dazu entschlossen, unabhängig vom Eishockey weiterhin in Kärnten bleiben zu wollen, was seine Verbundenheit zu unserer Region unterstreicht", sagt General Manager Oliver Pilloni.

Pilloni weiters: "Da die Spielzeit dann nicht so endete, wie wir alle uns das vorgestellt hatten, gab er uns bald zu verstehen, dass er seine Karriere nicht auf diese Art beenden wollte. Wir freuen uns, dass uns Jan Muršak für noch eine Saison als Spieler und darüber hinaus auch in anderer Rolle in der Organisation erhalten bleiben wird."

Die nächste Saison werde dann wirklich seine letzte sein, sagte Muršak über seine Vertragsverlängerung:

"Die Spieler, der Trainerstab, die Teamärzte, das Management und die Fans haben mich in Klagenfurt bisher sehr gut behandelt, dafür bin ich wirklich dankbar. Insbesondere gilt das für General Manager Oliver Pilloni und Head Coach Kirk Furey, die mir in diesem Sommer sehr viel Zeit gegeben haben, alles genau durchzudenken und frei von Druck eine Entscheidung zu treffen, die sich jetzt sehr richtig anfühlt."

"Unsere Mannschaft sieht stark aus, wir haben gute Chancen, wieder um den Meistertitel mitzuspielen, und ich freue mich sehr darauf, dazu beizutragen, dass wir gemeinsam ein erfolgreiches Jahr haben werden", so Muršak.