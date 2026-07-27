Mbappé meldet sich erstmals nach WM zu Wort

Kylian Mbappé hat sich erstmals nach der Fußball-WM auf Instagram zu Wort gemeldet und sich an seine Fans und die Anhänger des französischen Nationalteams gewandt.

Es tue weh, den Pokal nicht geholt zu haben, auch wenn er darauf stolz sei, den Goldenen Schuh für die meisten erzielten Tore gewonnen zu haben, so Mbappé.

Auch bei seinen Teamkollegen und dem scheidenden Trainer Didier Deschamps bedankte sich der WM-Rekordtorschütze, ohne sie wäre der Einzug ins Halbfinale und all die Erfolge niemals möglich gewesen. Das Ausscheiden schmerze, und werde auch noch eine Weile schmerzen, doch am Ende sei Fußball eben auch nur ein Spiel.

"Werde ich nie vergessen"

"Als Kind träumte ich davon, einmal eine Weltmeisterschaft zu spielen. Jetzt habe ich drei gespielt, eine gewonnen, und die große Ehre gehabt, heuer meine Mannschaft als Kapitän aufs Feld zu führen. Das werde ich nie vergessen", so der 27-Jährige.

Schließlich bedankte sich der Real-Stürmer auch noch bei allen Fans, welche die Mannschaft oft tief in der Nacht unterstützt hätten, bei jenen, die vor Ort für Stimmung sorgten, und jenen, die in allen Momenten hinter der "Equipe Tricolore" gestanden seien.