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Mike Kofler: Ein Österreicher mischt den Sportbrillen-Markt auf

Unternehmer & Speaker Mike Kofler machte aus einer österreichischen Idee eine internationale Sportbrillenmarke – "From Athletes for Athletes".

Mike Kofler: Ein Österreicher mischt den Sportbrillen-Markt auf Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Attacke. Ein Wort, ein Zustand, und sein Markenzeichen. Mike Kofler hat aus einer kleinen österreichischen Sportbrillen-Idee eine internationale Marke gebaut – ohne Konzernbudget, dafür mit Nähe zu den Menschen, für die er sie macht.

From Athletes for Athletes ist bei ihm kein Slogan, sondern gelebtes Prinzip.

In dieser Folge des run4future Impulspodcasts sprechen Christoph Stadler und Tom Berger mit Mike, warum Wachstum nicht über Lautstärke funktioniert, sondern über Haltung, Routine und den Mut, weiterzugehen, wenn die Zahlen noch nicht passen. Eine Folge über Leidenschaft, Risiko und die Kraft, einfach in den Attacke-Modus zu schalten.

Diese Folge als Podcast anhören:

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