ICE-Playoffs: Alle Ergebnisse von Viertelfinal-Spiel 2

Im Viertelfinale der win2day ICE Hockey League sind in allen vier best-of-seven-Serien die zweiten Spiele absolviert.

Die Graz99ers liegen nach einem 4:3-Sieg nach zweiter Overtime gegen die Black Wings Linz mit 2:0 voran, Defender Frank Hora erzielte erst in der 83. Spielminute den Siegtreffer. Spielbericht >>>

Ähnlich knapp ging es auch in Szekesfehervar her, dort wurde Serienmeister Red Bull Salzburg seiner Favoritenrolle neuerlich gerecht und bezwang Fehervar AV19 mit 1:0. Das Goldtor erzielte Scott Kosmachuk. Spielbericht >>>

In Bruneck kochte der HC Pustertal den KAC regelrecht ab, feierte nach der 0:4-Niederlage in Klagenfurt seinerseits mit einem 3:0 einen Shutout-Erfolg. Damit steht es in der Serie nun 1:1. Spielbericht >>>

Für das zweite Südtiroler ICE-Team verlief der Abend weniger erfolgreich, der HC Bozen unterlag dem VSV auswärts mit 3:4 nach Overtime. Kapitän Alexander Rauchenwald wurde zum Matchwinner der "Adler" und schnürte damit einen Triplepack. Damit herrscht auch in dieser Serie wieder Gleichstand. Spielbericht >>>

Schon am Donnerstag steht in Linz (19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) das nächste Match an, die restlichen Duelle gehen am Freitag weiter.

