Minnesota Wild Minnesota Wild MIN Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Nach Overtime
4:3
1:1 , 0:1 , 2:1
  • Kirill Kaprizov
  • Mats Zuccarello
  • Mats Zuccarello
  • Kirill Kaprizov
  • Lucas Raymond
  • Lucas Raymond
  • James Van Riemsdyk
NEWS

Trotz Kasper-Scorer: Red Wings verlieren in der Overtime

Der Österreicher legt den zwischenzeitlichen Führungstreffer seines Teams auf, am Ende muss sich Detroit aber Marco Rossis Ex-Team geschlagen geben.

Trotz Kasper-Scorer: Red Wings verlieren in der Overtime Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Nach drei Siegen in Folge kassieren Marco Kasper und die Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL wieder eine Niederlage.

Beim Gastspiel in Saint Paul unterliegt man den Minnesota Wild, dem ehemaligen Team von ÖEHV-Export Marco Rossi, in der Overtime mit 3:4.

Kasper steht dabei 17:29 Minuten auf dem Eis und assistiert den Treffer von Lucas Raymond zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Red Wings (37.). Zuvor hatten Raymond (5./PP). und Kaprizov (18./PP) getroffen.

Entscheidung in der Overtime

Im Schlussdrittel fallen dann gleich drei Treffer: Erst gelingt Zuccarello der neuerliche Ausgleich für die Wild (41.), dann bringt James van Riemsdyk die Gäste aus Detroit wieder in Führung (46.). Mit seinem zweiten Treffer erzwingt Zuccarello aber postwendend die Verlängerung (47.). In dieser entscheidet Kaprizov die Partie nach nur 45 Sekunden zugunsten der Gastgeber (61.).

Die Wild behaupten durch den Erfolg Platz zwei in der Western Conference, stehen nun bei 67 Punkten. Die Red Wings bleiben in der Eastern Conference mit ebenfalls 67 Zählern auf dem Konto Zweiter, verpassen es aber, an Spitzenreiter Carolina Hurricanes vorbeizuziehen.

