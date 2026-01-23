"Entscheidung war alternativlos": Saisonende für "Eisbullen"

Der Salzburger Eishockeyspieler Peter Hochkofler muss seine Saison vorzeitig beenden.

Vor dem Spiel des EC Red Bull Salzburg gegen Villach in der win2day ICE Hockey League ist der "Bulle" in der Kabine kollabiert. Wie die "Krone" berichtet, musste Hochkofler wegen eines Migräneanfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

Nun gaben die Salzburger bekannt, dass die Saison für den 31-Jährigen vorzeitig vorbei ist und er in dieser kein Spiel mehr bestreiten werde.

Unterstützung zugesichert

"Nach eingehenden medizinischen Untersuchungen und in enger Abstimmung mit dem betreuenden Ärzteteam steht aktuell fest, dass derzeit eine sportliche Belastung nicht verantwortbar ist", teilt das Team mit.

"Es ist für uns alle eine schwierige Situation, aber die Entscheidung war letztlich alternativlos. Wir werden Peter auf dem Weg zurück die volle Unterstützung zukommen lassen und wünschen ihm alles Gute", ergänzt Sportchef Helmut Schlögl.