KAC-Siegesserie endet mit einer knappen Niederlage im Pustertal

Der KAC muss sich bei einer vorgezogenen Partie der 47. Runde in der win2day ICE Hockey League knapp mit 2:3 beim HC Pustertal geschlagen geben.

Dabei bietet der HCP den Kärntnern von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Luca Zanatta erzielt auch vor dem ersten Pausendrittel den 1:0-Führungstreffer (17.). Der KAC kommt allerdings im Mittelabschnitt zurück.

Denn Mathias From trifft nach einem Rueschhoff-Stockschlag in Überzahl zum 1:1-Ausgleich (27./PP1). Pustertal bleibt in der Folge aber weiterhin aktiv. Die "Wölfe" bejubeln auch die erneute Führung. Matthias Mantinger schießt den HCP nach der zweiten Drittelpause zum 2:1 (44.).

Fraser bringt den KAC zurück, Pustertal jubelt dennoch

Die Rotjacken erholen sich aber auch von diesem Rückstand. Matt Fraser trifft nämlich zum 2:2 (49.). Doch die Südtiroler präsentieren sich im Schlussabschnitt effektiver. Henry Bowlby avanciert nämlich zum Matchwinner und ebnet dem HCP den Weg zum Heimsieg gegen den Rekordmeister (57.)

Daher kassiert der KAC als Tabellenführer mit dem sicheren Playoff-Ticket nach fünf Erfolgen erstmals wieder eine Ligapleite. Pustertal darf sich hingegen mit dem vierten Sieg am Stück bald über die direkte Playoff-Teilnahme freuen.