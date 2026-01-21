HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HCP EC-KAC EC-KAC KAC
Endstand
3:2
1:0 , 0:1 , 2:1
  • Luca Zanatta
  • Matthias Mantinger
  • Henry Bowlby
  • Mathias From
  • Matthew Fraser
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

KAC-Siegesserie endet mit einer knappen Niederlage im Pustertal

Der KAC kassiert nach fünf Siegen in Folge eine knappe Auswärtspleite beim HC Pustertal. Die "Wölfe" kommen der direkten Qualifikation für die Playoffs immer näher.

KAC-Siegesserie endet mit einer knappen Niederlage im Pustertal Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der KAC muss sich bei einer vorgezogenen Partie der 47. Runde in der win2day ICE Hockey League knapp mit 2:3 beim HC Pustertal geschlagen geben.

Dabei bietet der HCP den Kärntnern von Beginn an einen offenen Schlagabtausch. Luca Zanatta erzielt auch vor dem ersten Pausendrittel den 1:0-Führungstreffer (17.). Der KAC kommt allerdings im Mittelabschnitt zurück.

Denn Mathias From trifft nach einem Rueschhoff-Stockschlag in Überzahl zum 1:1-Ausgleich (27./PP1). Pustertal bleibt in der Folge aber weiterhin aktiv. Die "Wölfe" bejubeln auch die erneute Führung. Matthias Mantinger schießt den HCP nach der zweiten Drittelpause zum 2:1 (44.).

Fraser bringt den KAC zurück, Pustertal jubelt dennoch

Die Rotjacken erholen sich aber auch von diesem Rückstand. Matt Fraser trifft nämlich zum 2:2 (49.). Doch die Südtiroler präsentieren sich im Schlussabschnitt effektiver. Henry Bowlby avanciert nämlich zum Matchwinner und ebnet dem HCP den Weg zum Heimsieg gegen den Rekordmeister (57.)

Daher kassiert der KAC als Tabellenführer mit dem sicheren Playoff-Ticket nach fünf Erfolgen erstmals wieder eine Ligapleite. Pustertal darf sich hingegen mit dem vierten Sieg am Stück bald über die direkte Playoff-Teilnahme freuen.

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Pustertal - KAC

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Pustertal - KAC

ICE Hockey League
Salzburg kassiert nach 1:0-Führung eine Pleite in Budapest

Salzburg kassiert nach 1:0-Führung eine Pleite in Budapest

ICE Hockey League
Italienischer Pass für jeden? Warum es gar nicht so ist

Italienischer Pass für jeden? Warum es gar nicht so ist

Olympia
2
Schwerer Sturz überschattet Training auf der Streif

Schwerer Sturz überschattet Training auf der Streif

Ski Alpin
Italien erwartet sich durch Olympia Impulse in Milliardenhöhe

Italien erwartet sich durch Olympia Impulse in Milliardenhöhe

Olympia
1
Wie Matthias Mayer die Kitz-Sieger der Zukunft formt

Wie Matthias Mayer die Kitz-Sieger der Zukunft formt

Ski Alpin
"Hat ja seine WM" - IOC-Chefin verteidigt Infantinos Trump-Nähe

"Hat ja seine WM" - IOC-Chefin verteidigt Infantinos Trump-Nähe

Olympia
1
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey KAC HC Pustertal