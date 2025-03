Die Graz99ers gewinnen in der win2day ICE Hockey League das zweite Viertelfinal-Spiel gegen die Black Wings Linz mit 3:2 nach Overtime und stellen in der best-of-seven-Serie auf 2:0.

Nach dem torreichsten Playoff-Spiel in der 25-jährigen Liga-Geschichte legen beide Teams diesmal etwas gemächlicher los, besonders Linz ist auf eine kompakte Defensive bedacht. Die 99ers scheinen hingegen den Schwung mitzunehmen, Gooch trifft in der elften Spielminute die Latte (11.).

Keine zwei Minuten später gehen die Gäste etwas unerwartet in Führung. Lebler zieht in Überzahl ansatzlos vom linken Bullykreis ab und überrascht Graz-Keeper Gunnarsson, der Puck schlägt im rechten Kreuzeck ein. Für den Kapitän der Black Wings ist es der 400. Treffer in Österreichs höchster Spielklasse.

Die späte Rettung und der Overtime-Sieg

Die erstmalige Führung in der noch jungen Serie gibt den Stahlstädtern Auftrieb, Lebler initiiert das 2:0. Der Altstar schirmt die Scheibe gegen Bailen stark ab, seinen Schuss kann Gunnarsson diesmal noch parieren. Dafür staubt St-Amant aus kurzer Distanz ab (18.).

Von den Grazern ist daraufhin wenig zu sehen, Linz gibt den Ton im Mittelabschnitt an. Ein schlechter Querpass von Würschl wird den Black Wings jedoch zum Verhängnis, Gooch fängt diesen ab und bezwingt Tirronen im Eins-gegen-Eins (38.).

Die 99ers sind in weiterer Folge um den Ausgleich bemüht, doch beißen sich lange die Zähne an der Linzer Defensive aus. Erst als Keeper Gunnarsson für einen sechsten Feldspieler vom Eis genommen wird, schlägt Vela nach tollem Zuspiel von Haudum zu (60.) und führt die Grazer noch in die Overtime.

Dort fällt in den ersten 20 Minuten bei 5-gegen-5 kein Treffer, Würschl (68.) scheitert alleinstehend an Gunnarsson. Nach der Reduzierung auf 3-gegen-3 wird Hora zum Matchwinner, der Defender bezwingt Tirronen aus der Nahdistanz durch die Beine (83.).

Somit könnte sich Graz in Viertelfinal-Spiel 3 am Donnerstag (19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Linz bereits Matchpucks sichern.

ICE: Das Power Ranking vor den Playoffs