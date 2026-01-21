-
FTC-Telekom FTCEC Red Bull Salzburg RBS
Heute 18:30 Uhr
NEWS
ICE Hockey League heute: Konferenz mit Ferencvaros - Salzburg
Zudem empfängt der HC Innsbruck den HC Bozen und Pustertal muss zum KAC. LIVE-Konferenz:
An Spieltag 46 und 47 finden einige interessante Partien in der win2day ICE Hockey League im Kampf um die Playoff-Plätze statt:
Red Bull Salzburg - Ferencvaros Budapest (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
HC Innsbruck - HC Bozen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
HC Pustertal - KAC (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<)