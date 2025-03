Der HC Pustertal bezwingt in der win2day ICE Hockey League den KAC in der zweiten Viertelfinal-Partie mit 3:0 und gleicht in der best-of-seven-Serie auf 1:1 aus.

Die Wölfe setzen den Regular-Season-Champ früh unter Druck und belohnen sich. Matthias Mantinger trifft aus kurzer Distanz zum 1:0 (7.).

Auch danach agiert der HCP sehr aggressiv und spielfreudig. Cedric Lacroix schockt den KAC nach einem Fraser-Beinstellen im Powerplay mit dem zweiten Treffer der Gastgeber (15./PP).

KAC präsentiert sich viel zu ideenlos

Die Rotjacken versuchen in der Folge für mehr Abschlüsse zu sorgen, agieren aber nicht entschlossen genug. Hingegen präsentieren sich die Wölfe defensiv sicher und verzeichnen auch weiterhin gute Torchancen.

Der KAC erarbeitet sich nur bedingt gefährliche Torabschlüsse und schwächt sich mit einer 3:5-Unterzahl noch selbst. Tyler Coulter nutzt dies aus und staubt zur komfortablen 3:0-Führung ab (52.).

Bereits fünf Minuten vor dem Spielende verlässt KAC-Schlussmann Sebastian Dahm sein Tor. Allerdings bleibt auch dies ohne Erfolg. Daher bringen die Wölfe den Heimsieg souverän über die Zeit.

Die dritte Begegnung der Viertelfinal-Serie folgt am Freitag in Klagenfurt (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

