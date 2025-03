Der EC Red Bull Salzburg feiert in der win2day ICE Hockey League im zweiten Viertelfinal-Spiel bei Fehervar AV19 einen knappen 1:0-Sieg und liegt in der best-of-seven-Serie mit 2:0 in Führung.

Die Ungarn können die Partie in den Anfangsminuten offen gestalten. Chase Berger und seine Offensivkollegen bringen die Salzburger mit Gegenangriffen in die Bredouille.

Auf der Gegenseite fokussieren sich die Salzburger eher auf Scheibenkontrolle, bleiben aber zu ungefährlich. Trotzdem dürfen sich die favorisierten Eisbullen im Mittelabschnitt über die Führung freuen.

Salzburg erarbeitet sich die Führung

Scott Kosmachuk besorgt mit seinem Treffer die 1:0-Führung der Salzburger Gäste (28.). Die Eisbullen erarbeiten sich danach ein klares Chancenplus und dominieren das Geschehen. Fehervar agiert hingegen ohne konkrete offensive Gefahr.

Dageben bleiben die Salzburger spielbestimmend, können aber nur mehr bedingt für die nötige Torgefahr sorgen und lassen die Vorentscheidung aus.

Die Ungarn bleiben auch in der Folge offensiv zu ungefährlich und können Salzburg nicht entscheidend unter Druck bringen. Somit bringt der Serienmeister den knappen Sieg über die Zeit.

Das dritte Viertelfinal-Spiel steigt am Freitag in Salzburg (19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

