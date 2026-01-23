-
Heute 18:30 Uhr
NEWS
ICE Hockey League heute: Konferenz mit Graz - RBS
In Runde 42 der win2day ICE Hockey League warten im Kampf um die Playoff-Plätze spannende Partien. LIVE-Konferenz:
In der win2day ICE Hockey League geht es in die heiße Phase. Im Kampf um die Playoff-Plätze warten an Spieltag 42 spannende Spiele:
Graz99ers - Red Bull Salzburg (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
VSV - Black Wings Linz (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Fehervar - Olimpija Ljubljana (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Vienna Capitals - HC Pustertal (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Pioneers Vorarlberg - KAC (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
HC Bozen - HC Innsbruck (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<)