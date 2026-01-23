Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99 EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS
NEWS

ICE Hockey League heute: Konferenz mit Graz - RBS

In Runde 42 der win2day ICE Hockey League warten im Kampf um die Playoff-Plätze spannende Partien. LIVE-Konferenz:

In der win2day ICE Hockey League geht es in die heiße Phase. Im Kampf um die Playoff-Plätze warten an Spieltag 42 spannende Spiele:

Graz99ers - Red Bull Salzburg (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

VSV - Black Wings Linz (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Fehervar - Olimpija Ljubljana (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Vienna Capitals - HC Pustertal (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Pioneers Vorarlberg - KAC (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

HC Bozen - HC Innsbruck (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

