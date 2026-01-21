FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS
Endstand
4:2
1:1 , 2:0 , 1:1
  • Joose Antonen
  • Gordon Green
  • András Mihalik
  • Joose Antonen
  • Peter Schneider
  • Lucas Thaler
NEWS

Salzburg kassiert nach 1:0-Führung eine Pleite in Budapest

Die "Eisbullen" müssen im Kampf um die Top-3-Platzierungen trotz einer 1:0-Führung einen Rückschlag in Budapest hinnehmen. Innsbruck kassiert trotz vier Treffern von Wilkins eine Overtimepleite gegen Bozen.

Salzburg kassiert nach 1:0-Führung eine Pleite in Budapest Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der EC Red Bull Salzburg bezieht in einer vorgezogenen Partie der 47. Runde der win2day ICE Hockey League eine 2:4-Pleite bei FTC-Telecom Budapest.

Dabei dürfen die Salzburger zunächst über eine Führung jubeln. Peter Schneider bugsiert die Scheibe nach 17 Minuten zum 1:0 ins Netz. Allerdings besorgt Joose Antonen auf der Gegenseite kurz vor der Pausensirene den 1:1-Ausgleich (20.).

In der Folge gestalten die Heimischen die Partie gegen den ICE-Serienchampion ziemlich offen. Gordie Green führt zudem auch die Wende zur 2:1-Führung für Budapest herbei (29.). Obendrein erhöht Andras Mihalik vor der zweiten Drittelpause zum 3:1 für FTC (40.).

Salzburg erhöht den Druck und sorgt für den Anschluss

Danach erarbeiten sich die Salzburger allerdings im Schlussabschnitt einige Torchancen. Lucas Thaler belohnt die "Eisbullen" auch mit dem 2:3-Anschlusstreffer (47.). Der erhoffte Ausgleichstreffer bleibt jedoch aus. Hingegen markiert Antonen für Budapest per Empty-Net-Goal seinen Doppelpack und den 4:2-Endstand (60./EN).

Daher beziehen die Salzburger nach zwei Erfolgen in Villach (5:2) und gegen Bozen (7:4) im Kampf um die Top-3 eine Auswärtspleite. Budapest holt hingegen drei wichtige Zähler im Rennen um die Pre-Playoffs.

Innsbruck kassiert eine Overtimepleite im Tiroler-Derby

Der HC Innsbruck muss sich indes in der Overtime mit 4:5 gegen den HC Bozen geschlagen geben.

Zunächst bringt Matt Wilkins die "Haie" früh mit 1:0 in Führung (6.). Der HCB kommt aber dank Philipp Samuelsson zum 1:1-Ausgleich (14.). Zudem besorgen Matteo Gennaro (21.) und Brad McClure (36.) im Mitteldrittel eine 3:1-Führung für die "Foxes".

Allerdings steuert Wilkins zwei weitere Treffer zum 3:3-Ausgleich hinzu (41./PP2, 46). Nur 57 Sekunden danach erzielt aber Daniel Mantenuto den 4:3-Treffer für Bozen. Doch Wilkins stürmt zum Viererpack und erzwingt mit dem 4:4-Ausgleich (55./PP1) eine Overtime.

Dabei haben aber die "Foxes" dank eines Doppelpacks von McClure (64.) den längeren Atem und holen sich den zweiten Zähler. Innsbruck ist trotz des Punktgewinns abgeschlagen am Tabellenende. Bozen verkürzt den Rückstand im Kampf um die Top-3 gegen Salzburg.

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey HC Innsbruck HC Bozen EC Red Bull Salzburg FTC-Telecom Budapest