Carolina zieht als erstes Team ins NHL-Conference-Finale ein

Die Carolina Hurricanes sind aktuell weiter das Maß aller Dinge in der NHL.

Mit dem 3:2-Overtime-Sieg über die Philadelphia Flyers gewinnen die Hurricanes auch ihre zweite Playoff-Serie mit 4:0. Damit zieht Carolina nicht nur als erstes Team ins Finale der Eastern Conference ein, sondern gleichzeitig stellen sie eine historische Marke auf.

Denn das Team aus Raleigh ist das erste Team seit den Edmonton Oilers 1985 das seine ersten acht Playoff-Spiele einer Saison gewinnt.

Dabei ist das vierte Spiel gegen die Flyers lange spannend. Nach Treffern von Tyson Foerster (8.) und Alex Bump (46.) für Philadelphia und Jackson Blake (33.) und Logan Stankoven (45.) geht es in die Verlängerung. Dort macht dann Blake nicht nur seinen Doppelpack (66.), sondern auch den Sieg fix.

Wild feiern wichtigen Sieg

Ebenfalls über einen Sieg darf sich Minnesota Wild freuen. Gegen die Colorado Avalanche feiert das ehemalige Team von ÖEHV-Legionär Marco Rossi einen klaren 5:1-Sieg.

Für die Wild ist es ein ganz wichtiger Sieg. Denn damit können sie im dritten Playoff-Spiel der Serie auf 1:2 verkürzen.