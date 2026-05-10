Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers PHI Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes CAR
Nach Overtime
2:3
1:0 , 0:1 , 1:1
  • Tyson Foerster
  • Alex Bump
  • Jackson Blake
  • Logan Stankoven
  • Jackson Blake
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Carolina zieht als erstes Team ins NHL-Conference-Finale ein

Zudem stellen die Hurricanes eine historische Playoff-Serie auf.

Carolina zieht als erstes Team ins NHL-Conference-Finale ein Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Carolina Hurricanes sind aktuell weiter das Maß aller Dinge in der NHL.

Mit dem 3:2-Overtime-Sieg über die Philadelphia Flyers gewinnen die Hurricanes auch ihre zweite Playoff-Serie mit 4:0. Damit zieht Carolina nicht nur als erstes Team ins Finale der Eastern Conference ein, sondern gleichzeitig stellen sie eine historische Marke auf.

Denn das Team aus Raleigh ist das erste Team seit den Edmonton Oilers 1985 das seine ersten acht Playoff-Spiele einer Saison gewinnt.

Dabei ist das vierte Spiel gegen die Flyers lange spannend. Nach Treffern von Tyson Foerster (8.) und Alex Bump (46.) für Philadelphia und Jackson Blake (33.) und Logan Stankoven (45.) geht es in die Verlängerung. Dort macht dann Blake nicht nur seinen Doppelpack (66.), sondern auch den Sieg fix.

Wild feiern wichtigen Sieg

Ebenfalls über einen Sieg darf sich Minnesota Wild freuen. Gegen die Colorado Avalanche feiert das ehemalige Team von ÖEHV-Legionär Marco Rossi einen klaren 5:1-Sieg.

Für die Wild ist es ein ganz wichtiger Sieg. Denn damit können sie im dritten Playoff-Spiel der Serie auf 1:2 verkürzen.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Bobby Hull - 610 Tore

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Canadiens gleichen mit klarem Sieg gegen Sabres aus

Canadiens gleichen mit klarem Sieg gegen Sabres aus

NHL
5
Carolina Hurricanes rauschen den Conference Finals entgegen

Carolina Hurricanes rauschen den Conference Finals entgegen

NHL
2
Laval scheitert in AHL-Playoffs: Weg zur WM frei für ÖEHV-Duo?

Laval scheitert in AHL-Playoffs: Weg zur WM frei für ÖEHV-Duo?

Eishockey
8
ÖEHV-Team: Drei Drittel, drei Gesichter und die Kader-Frage

ÖEHV-Team: Drei Drittel, drei Gesichter und die Kader-Frage

Eishockey
9
Gelungene Generalprobe! ÖEHV-Team schlägt Slowenien klar

Gelungene Generalprobe! ÖEHV-Team schlägt Slowenien klar

Eishockey
3
Nach 20 Jahren! Ukraine kehrt in die Top-Division zurück

Nach 20 Jahren! Ukraine kehrt in die Top-Division zurück

Eishockey WM
Ski-Exot verkündet Karriereende

Ski-Exot verkündet Karriereende

Ski Alpin
2

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Stanley Cup Playoffs NHL-Playoffs Minnesota Wild Colorado Avalanche Philadelphia Flyers Carolina Hurricanes