Greift Glasner mit B-Elf ins Titelrennen ein? "Blödsinn!"

Oliver Glasner und Crystal Palace stehen in der aktuellen Saison im Finale der UEFA Conference League. Dort wartet nach dem letzten Spieltag der Premier League Rayo Vallecano.

In der heimischen Liga sind die "Eagles" aktuell 14., die Europacup- und Abstiegsplätze sind aber außer Reichweite.

Entsprechend könnte der Oberösterreicher in den letzten drei Spielen die Rotationsmaschine anwerfen.

Mit Manchester City (H) am kommenden Spieltag und Arsenal (A) in der letzten Runde warten ausgerechnet die zwei Titelanwärter. Speziell gegen die "Gunners" drei Tage vor dem Europacupfinale wäre eine Rotation durchaus denkbar.

Glasner für Palace verantwortlich

"Um ehrlich zu sein, wenn mich dafür jemand kritisiert... Tut mir leid. Wenn ich es so sagen darf, das ist Blödsinn! Es ist nur das letzte Spiel und es gab 37 Spieltage davor. Das heißt, ein anderes Team hat am 25. Spieltag gegen City oder Arsenal rotiert und so auch das Titelrennen beeinflusst", macht der Österreicher klar.

Seine Jobbezeichnung kennt Glasner: "Ich bin nicht verantwortlich für Arsenal oder Manchester City, sondern für Crystal Palace. Ich werde bezahlt, um das beste für sie herauszuholen und nicht für City oder Arsenal."

Mit Saisonende wird der Österreicher den Klub verlassen. Glasner will sich mit seinem dritten Titel nach dem FA-Cup und der Community Shield verabschieden.