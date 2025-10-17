FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
Heute 18:30 Uhr
NEWS

ICE heute: Mit FTC Budapest - Black Wings, Capitals - KAC

In der win2day ICE Hockey League kommt es am Freitag unter anderem zum Klassiker zwischen den Capitals und dem KAC. LIVE-Infos:

ICE heute: Mit FTC Budapest - Black Wings, Capitals - KAC Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Vorhang auf für die win2day ICE Hockey League!

Am Freitag stehen gleich sechs spannende Spiele auf dem Programm:

Bei uns verpasst ihr nichts:

Power Ranking: Will denn niemand auf die Eins?

ICE Hockey League
Jaromir Jagr und Co.: Staraufgebot bei Legendenspiel in Wien

ICE Hockey League
Ben Cooper: Von Salzburgs Vielleicht-Coach zum Drachenzähmer

ICE Hockey League
Italienische Slalomläuferin verpasst Olympia-Saison

Ski Alpin
3
Was überraschte den Experten in der CHL-Ligaphase?

Champions Hockey League
2
interwetten schickt dich zum Ski-Weltcup nach Schladming

Wintersport - Sonstiges
Olympia 2026: Schauplätze für Eröffnungsfeier stehen fest

Olympia
