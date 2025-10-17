-
FTC-Telekom FTC
Black Wings Linz BWL
Heute 18:30 Uhr
NEWS
ICE heute: Mit FTC Budapest - Black Wings, Capitals - KAC
In der win2day ICE Hockey League kommt es am Freitag unter anderem zum Klassiker zwischen den Capitals und dem KAC. LIVE-Infos:
Vorhang auf für die win2day ICE Hockey League!
Am Freitag stehen gleich sechs spannende Spiele auf dem Programm:
FTC Budapest - Black Wings Linz (ab 18:30 im LIVE-Ticker>>>)
Vienna Capitals - KAC (ab 19:15 im LIVE-Ticker >>>)
VSV - Graz99ers (ab 19:15 im LIVE-Ticker>>>)
HC Innsbruck - Fehervar (ab 19:15 im LIVE-Ticker>>>)
Olympija Ljubljana - EC Red Bull Salzburg (ab 19:15 im LIVE-Ticker>>>)
Pioneers Vorarlberg - HC Pustertal (ab 19:30 im LIVE-Ticker>>>)
