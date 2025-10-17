Ben Cooper: Von Salzburgs Vielleicht-Coach zum Drachenzähmer

Auf Ben Cooper wartet in der win2day ICE Hockey League eine spezielle Begegnung.

Der 48-jährige Kanadier hat im April den EC Red Bull Salzburg nach vier Jahren verlassen, um den Job des Head Coaches bei Olimpija Ljubljana anzunehmen. Am Freitag (19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>) steht er seinem Ex-Klub zum ersten Mal gegenüber.

Er macht kein Hehl aus seiner Vorfreude: "Ich kenne viele Spieler und Mitarbeiter sehr gut und habe einige gute Freunde in Salzburg. Ich freue mich darauf, sie wiederzusehen."

Erstes Wiedersehen seit Mitte April

Es wird das erste Wiedersehen mit den Red Bulls seit fast exakt sechs Monaten sein.

Am 18. April, nur eine Woche nach dem Gewinn der vierten Meisterschaft, wurde das Ende seiner Zeit in der Mozartstadt bekannt. Sein Abschied kam durchaus überraschend, einige haben in ihm den nächsten Salzburger Cheftrainer gesehen.