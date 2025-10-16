Liebe ICE-Teams, es war wahrlich schon mal leichter, sich auf einen Spitzenreiter festzulegen.

Das letzte Wochenende brachte einige sensationelle Resultate, nur drei Teams sind ohne Niederlage durchgekommen und machen im Ranking entsprechend große Sprünge nach vorne.

Auf der Kehrseite der Medaille purzelt der Meister weiter hinab und ein Vorjahres-Halbfinalist ist schon wieder am Ende des Rankings angekommen.

Eishockey-Experte Maximilian Girschele blickt in seinem Power Ranking auf die aktuellen Trends der 13 ICE-Teams. Die Rang-Veränderungen der Mannschaften beziehen sich auf das Power Ranking der Vorwoche.

In die Bewertung fließen neben den Ergebnissen der vergangenen Spieltage freilich auch Verletzungen und sonstige Auffälligkeiten ein.

