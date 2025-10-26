ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Graz - Pioneers, Linz - Fehervar

Jede Menge Spannung steht am Sonntag in der Konferenz der 14. Runde in der win2day ICE Hockey League auf dem Programm.

Neben dem HCB Südtirol, der bei Ferencvaros Budapest gastiert und um 14:30 Uhr den Anfang macht, kommt es außerdem zum Duell des KAC gegen Ljubljana. Außerdem trifft unter anderem Salzburg auf den HC Pustertal.

Alle Spiele der Konferenz im Überblick:

Alle Partien im LIVE-Ticker: