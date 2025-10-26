Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99 Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg PIV
Live
2:0
2:0
  • Paul Huber
  • Nico Brunner
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Graz - Pioneers, Linz - Fehervar

Die Konferenz am 14. Spieltag der win2day ICE Hockey League bringt einiges an Spannung mit sich. LIVE-Infos:

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit Graz - Pioneers, Linz - Fehervar Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jede Menge Spannung steht am Sonntag in der Konferenz der 14. Runde in der win2day ICE Hockey League auf dem Programm.

Neben dem HCB Südtirol, der bei Ferencvaros Budapest gastiert und um 14:30 Uhr den Anfang macht, kommt es außerdem zum Duell des KAC gegen Ljubljana. Außerdem trifft unter anderem Salzburg auf den HC Pustertal.

Alle Spiele der Konferenz im Überblick:

Alle Partien im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

ICE LIVE: Konferenz mit Black Wings Linz - Graz99ers

ICE LIVE: Konferenz mit Black Wings Linz - Graz99ers

ICE Hockey League
Wieder Overtime! Linz beendet Negativlauf ausgerechnet gegen Graz

Wieder Overtime! Linz beendet Negativlauf ausgerechnet gegen Graz

ICE Hockey League
Die One-Man-Show bei den Graz99ers

Die One-Man-Show bei den Graz99ers

ICE Hockey League
16
Capitals beenden Pioneers-Fluch nach 1:3-Rückstand

Capitals beenden Pioneers-Fluch nach 1:3-Rückstand

ICE Hockey League
5
ICE Hockey League LIVE: Vienna Capitals - Pioneers Vorarlberg

ICE Hockey League LIVE: Vienna Capitals - Pioneers Vorarlberg

ICE Hockey League
Revanche für Fußballer? Salzburg überollt Ferencvaros in der ICE

Revanche für Fußballer? Salzburg überollt Ferencvaros in der ICE

ICE Hockey League
1
Nächstes Trainer-Aus in der win2day ICE Hockey League

Nächstes Trainer-Aus in der win2day ICE Hockey League

ICE Hockey League
13
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey FTC-Telecom Budapest HC Bozen KAC Olimpija Ljubljana Black Wings Linz Fehervar AV19 Graz99ers Pioneers Vorarlberg EC Red Bull Salzburg HC Pustertal