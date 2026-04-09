Gute Nachrichten vom KAC! Murray weiter am Weg der Besserung

Erfreuliche Nachrichten vom KAC!

Wie der Verein am Donnerstag bekanntgibt, ist Jordan Murray weiterhin auf dem Weg der Besserung.

Der KAC-Spieler erlitt am 10. März im Viertelfinalspiel der win2day ICE Hockey League gegen Fehervar AV19 einen Herzstillstand (mehr dazu >>>).

"Ich bin weiterhin am Weg der Besserung und nehme – wie auch meine Ärzte – die Entwicklung als positiv und von stetigem Fortschritt gekennzeichnet wahr", sagt der 33-Jährige.

Dem Kanadier wurde am Tag des sechsten Duells mit Fehervar AV19 ein Kardioverter-Defibrillator eingesetzt. In zehn Tagen hätte er einen erneuten Kontrolltermin im Krankenhaus, gibt der Verein bekannt. Sollte dort alles passen, werde er mit seiner Partnerin in seine Heimat zurückkehren.

Sportliche Zukunft noch offen

"Die Ärzte haben mir mitgeteilt, dass ich nach dem Einsetzen des Geräts ein – wie man so sagt – normales Leben führen kann, das keinerlei Einschränkungen unterliegt. Ob das auch inkludiert, weiterhin Profieishockey zu spielen, ist eine Frage, die ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt für mich noch nicht beantworten kann und will", erklärt er.

Weiters ergänzt er: "Unsere Vereinsärzte, Hannes Florianz und Günther Bachler, haben mir auf der Spielerbank das Leben gerettet, die medizinische Versorgung und Betreuung im Klinikum danach war ebenso hervorragend. Als man mich nach einigen Tagen aus dem künstlichen Tiefschlaf zurückgeholt hat, habe ich auch realisiert, wie groß die öffentliche Anteilnahme war. Diese Unterstützung hat mir geholfen, zu dem Punkt zu kommen, an dem ich heute stehe."