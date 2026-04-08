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Ein Spiel nicht im TV: Wann der ORF im ICE-Finale überträgt

Die Final-Spiele sind terminiert, damit steht auch der Sendeplan des ORF fest. Klar ist: Ein Spiel wird nur im Stream zu sehen sein.

Ein Spiel nicht im TV: Wann der ORF im ICE-Finale überträgt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das Finale der win2day ICE Hockey League steht seit Dienstagabend fest.

Mit den Graz99ers und dem HC Pustertal treffen zwei Final-Neulinge im Kampf um den Meistertitel aufeinander. Die Best-of-Seven-Serie beginnt am Mittwoch, den 15. April, in Graz. Warum der Beginn der Final-Serie nicht vorverlegt werden konnte >>>

Nach der Terminierung der Spiele steht fest, dass der ORF nicht jede Partie live im TV übertragen wird. Der öffentlich-rechtliche Sender hat sich im vergangenen Sommer die Rechte an 30 Spielen pro Saison für die kommenden drei Jahre gesichert.

Spiel 2 nicht im ORF

In der laufenden Saison wurden bereits 24 Begegnungen im ORF gezeigt, zuletzt das entscheidende fünfte Halbfinalspiel zwischen Pustertal und Olimpija Ljubljana.

Damit ist klar, dass der ORF im Finale auf die Übertragung eines Spiels verzichten muss: Spiel 2 in Pustertal wird ausschließlich bei Sporteurope.TV zu sehen sein. Der Streaming-Partner der Liga überträgt sämtliche Finalspiele.

Auch die ursprünglich vorgesehenen "acht garantierten" Spiele auf ORF 1 werden nicht erreicht – nach aktuellem Stand werden es maximal sieben sein.

Wo du welches Final-Spiel sehen kannst:

Finale

Datum

Uhrzeit

Sender

Spiel 1

Mittwoch, 15. April

19:45 Uhr

ORF Sport +, Sporteurope.TV

Spiel 2

Freitag, 17. April

19:45 Uhr

Sporteurope.TV

Spiel 3

Sonntag, 19. April

16:30 Uhr

ORF 1, Sporteurope.TV

Spiel 4

Mittwoch, 22. April

19:45 Uhr

ORF Sport +, Sporteurope.TV

Spiel 5 (falls nötig)

Freitag, 24. April

20:00 Uhr

ORF Sport +, Sporteurope.TV

Spiel 6 (falls nötig)

Sonntag, 26. April

16:30 Uhr

ORF 1, Sporteurope.TV

Spiel 7 (falls nötig)

Mittwoch, 29. April

19:15 Uhr

ORF Sport +, Sporteurope.TV

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