Nach Reanimation: KAC gibt Update zu Jordan Murray

Der Eishockey-Profi kollabierte auf der Bank und musste reanimiert werden. Aktuell befindet er sich in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf.

Nach Reanimation: KAC gibt Update zu Jordan Murray Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Im Viertelfinalduell zwischen EC KAC und Fehervar AV 19 in der win2day ICE Hockey League ist es am Dienstag zu einem Schockmoment gekommen.

KAC-Profi Jordan Murray kollabierte auf der Ersatzbank, verlor sämtliche Vitalzeichen. Es gelang eine erfolgreiche Reanimation sowie der Transport in das Krankenhaus. alle Infos >>>

Jetzt informiert der Klub über den aktuellen Zustand des Spielers. "Mit Stand vom Mittwochmorgen befindet sich Jordan Murray in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf, sein medizinischer Zustand ist aktuell stabil", schreiben die Klagenfurter.

Über den weiteren Verlauf der Playoffs wird später informiert. "Aktuell sind die Gedanken der Mannschaft, des Trainer- und Betreuerstabs sowie der gesamten Organisation bei Jordan Murray. Gleichzeitig bedankt sich der Klub bei den zahlreichen medizinischen Helferinnen und Helfern für deren rasches, entschlossenes und letztlich rettendes Handeln", heißt es.

