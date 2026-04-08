Karriereende? Das sagt NHL-Routinier Ovechkin

Alex Ovechkin hat angekündigt, dass er bis nach dem Ende der laufenden Saison der Washington Capitals warten wird, um zu entscheiden, ob er seine Karriere beendet oder noch ein weiteres Jahr spielt.

Der NHL-Rekordtorschütze gab seine Absichten in einem aufgezeichneten Interview mit dem Capitals-Radiomoderator John Walton bekannt, das am Mittwoch ausgestrahlt wurde.

"Wir werden im Sommer eine Entscheidung treffen", sagte Ovechkin und fügte hinzu, dass er Gespräche mit seiner Familie, dem Eigentümer Ted Leonsis, dem Präsidenten für Hockey-Operationen Brian MacLellan und dem General Manager Chris Patrick führen müsse.

Gesundheit als Schlüsselfaktor

Ovechkin nannte die Gesundheit als den größten Faktor: "Ich werde im September 41 Jahre alt, also muss man da vernünftig sein."

Seit Monaten wird er mit Fragen konfrontiert, ob er zurücktreten oder seine 22. Saison in der Liga spielen wird. Ovechkins aktueller Vertrag läuft am 30. Juni aus.

Washington wird nach dem Spiel in Toronto am Mittwochabend nur noch drei Spiele bestreiten und steht vor einem schwierigen Kampf um die Playoff-Qualifikation.

Rekorde über Rekorde

Am Montag jährt sich zum ersten Mal, als der russische Superstar sein 895. Tor gegen die New York Islanders erzielte und damit den Rekord von Wayne Gretzky brach, der unerreichbar schien, bis Ovechkin kam.

Seitdem hat Ovechkin 33 weitere Tore erzielt, davon 31 in dieser Saison, und steht nun bei 928 Treffern in der regulären Saison. Am 22. März erzielte er sein 1.000. Tor in der NHL, inklusive Playoff-Toren.

Er hält auch die Rekorde für die meisten Powerplay-Tore (331), Siegtore (141) und Schüsse (7.091) – und diese Zahlen steigen weiter. Der 1,91 Meter große Flügelspieler ist nicht nur ein offensiver Gigant, sondern auch eine physische Präsenz und rangiert mit 3.871 Checks auf dem dritten Platz der Karriere-Rangliste.

Heimfinale vor ausverkauftem Haus

Die Capitals treffen am Samstag auf den langjährigen Rivalen Ovechkins und ebenfalls prägenden Spieler des Sports, Sidney Crosby, und die Pittsburgh Penguins, und empfangen sie am Sonntag. Das Heimfinale in der Hauptstadt ist ausverkauft, Tickets werden weit über dem Nennwert gehandelt, in Erwartung, dass es das letzte Spiel des Kapitäns und Franchise-Ankers dort sein könnte.

Am Dienstag geht es nach Columbus, was Ovechkins letztes Spiel in Nordamerika sein könnte. Sein erstes Karrierespiel in Washington bestritt er am 5. Oktober 2005 gegen die Blue Jackets.

Ovechkin, der aus Moskau stammt, könnte sich auch entscheiden, noch eine Saison in der KHL zu spielen, wo er seine Profikarriere begann, als sie noch Russian Superleague hieß. Er spielte von 2001-05 und während des NHL-Lockouts 2012-13 mit Dynamo Moskau.