NEWS

Spielabbruch! KAC-Crack auf dem Eis zusammengebrochen

Das erste Spiel der Playoff-Serie zwischen dem KAC und Fehervar endet nach einem medizinischen Notfall um KAC-Verteidiger Jordan Murray nach 18 Minuten.

Kommentare

Das erste Playoff-Duell in der win2day ICE Hockey League zwischen dem KAC und Fehervar wird nach 18 Minuten abgebrochen.

KAC-Verteidiger Jordan Murray bricht auf dem Weg zur Bank zusammen. Unbestätigten Meldungen zufolge muss er daraufhin rund zehn Minuten reanimiert werden. Der 33-Jährigen wird anschließend unter Gabe von Infusionen und unter Beatmung ins Krankenhaus gebracht.

Die Referees entscheiden sich nach einer 20-minütigen Pause für den Spielabbruch.

