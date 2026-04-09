Das ist der österreichische Abfahrts-Staatsmeister

Manuel Traninger krönt sich auf der Reiteralm zum österreichischen Staatsmeister in der Abfahrt.

Nach dem Triumph 2019 in Saalbach jubelt der 27-Jährige bereits zum zweiten Mal über den Titel. Felix Hacker (+0,12) und Luis Tritscher (+0,26) komplettieren das Podium.

Traninger kam in seiner bisherigen Karriere auf 13 Starts im Abfahrts-Weltcup. Zuletzt verpasste er im März als 31. in Courchevel die Punkte. In Kitzbühel wurde er 24. Im Super-G trat er zehn Mal in der höchsten Kategorie an.

Erst vor wenigen Wochen holte der Steirer nach seinem Sieg beim Super-G-Europacup-Finale in Saalbach einen Fixplatz im Weltcup.

Am Vormittag gewinnt Nina Ortlieb bei den Frauen (mehr dazu >>>).