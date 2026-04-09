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Das ist der österreichische Abfahrts-Staatsmeister
Für den 27-Jährigen ist es bereits sein zweiter Triumph bei den österreichischen Staatsmeisterschaften.
Manuel Traninger krönt sich auf der Reiteralm zum österreichischen Staatsmeister in der Abfahrt.
Nach dem Triumph 2019 in Saalbach jubelt der 27-Jährige bereits zum zweiten Mal über den Titel. Felix Hacker (+0,12) und Luis Tritscher (+0,26) komplettieren das Podium.
Traninger kam in seiner bisherigen Karriere auf 13 Starts im Abfahrts-Weltcup. Zuletzt verpasste er im März als 31. in Courchevel die Punkte. In Kitzbühel wurde er 24. Im Super-G trat er zehn Mal in der höchsten Kategorie an.
Erst vor wenigen Wochen holte der Steirer nach seinem Sieg beim Super-G-Europacup-Finale in Saalbach einen Fixplatz im Weltcup.
Am Vormittag gewinnt Nina Ortlieb bei den Frauen (mehr dazu >>>).