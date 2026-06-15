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Doch nicht Innsbruck! Ex-MVP unterschreibt bei anderem ICE-Klub

Im März hatte der Topscorer noch beim HC Innsbruck unterschrieben, seinen Vertrag kurze Zeit später aber wieder aufgelöst. Nun steht seine neue Destination fest:

Doch nicht Innsbruck! Ex-MVP unterschreibt bei anderem ICE-Klub Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Brady Shaw läuft in der nächsten Saison der win2day ICE Hockey League für die Black Wings Linz auf.

Erst Anfang März wurde seine vermeintliche Rückkehr zum HC Innsbruck bekannt, Mitte Mai wurde sein Vertrag in Tirol "aus persönlichen Gründen" einvernehmlich wieder aufgelöst.

Nun unterschreibt der 33-jährige Kanadier in der Stahlstadt einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Shaw soll vorerst die letzte Import-Stelle im Angriff besetzen.

Liga in den letzten Jahren geprägt

Der Flügelstürmer kommt mit einer beeindruckenden Vita nach Linz.

2021 wechselte der Linksschütze erstmals in die ICE Hockey League, schloss sich damals Fehervar AV19 an und avancierte prompt zu einer tragenden Stütze des Teams.

Im folgenden Sommer folgte der Wechsel nach Innsbruck, bei den "Haien" mauserte sich Shaw zum besten Scorer und Vorlagengeber der Liga, hatte großen Anteil am dritten Platz nach dem Grunddurchgang und der CHL-Qualifikation und wurde zum Liga-MVP gekürt.

Während der folgenden Spielzeit trennte sich der HCI aus disziplinären Gründen jedoch plötzlich vom Kanadier, der fortan in der Frankreich für Angers auflief und dort ebenfalls einer der absoluten Topscorer der Ligue Magnus war.

2025 kehrte Shaw in die ICE Hockey League zurück, bestritt die vergangene Saison im Dress von Liga-Neuling FTC Budapest. Als Kapitän sammelte er 50 Punkte in 47 Spielen und war neuerlich der beste Scorer seines Teams.

Unbestrittene Qualität am Eis, abseits davon Fehler gemacht

Zur neuen Saison soll Shaw seine geballte Torgefahr für die Black Wings aufs Eis bringen.

Seinen vollen Fokus auf diese Aufgabe unterstrich Shaw mit einer vertraglich festgelegten Zusatzvereinbarung, die darüber hinaus eine vereinseitige Verlängerung beinhaltet.

Head Coach Philipp Lukas sagt: "Die Qualitäten von Brady als Spieler auf dem Eis sind unbestritten. Als Mensch abseits davon hat er in der Vergangenheit Fehler gemacht. Unsere Kultur steht für klare Werte und bestimmte Verhaltensstandards. Sie steht aber ebenso dafür, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, daraus zu lernen und sich weiterzuentwickeln."

Man habe sich daher "so intensiv wie nie zuvor" mit ihm auseinandergesetzt. "Er selbst, seine Familie sowie die Menschen, mit denen er zuletzt in Budapest und Innsbruck zusammengearbeitet hat, haben uns ausschließlich ein positives Bild von ihm vermittelt."

"Deshalb sind wir voll und ganz davon überzeugt, welchen sportlichen und charakterlichen Beitrag er für uns leisten kann. Gleichzeitig möchten wir ihn dabei unterstützen, die beste Version seiner selbst zu sein", so Lukas abschließend.

Name

Vertrag bis

TOR:

Martin Reder

2027

ABWEHR:

Paul Eder

2027

Gerd Kragl

2027

Luis Lindner

2027

Greg Moro

2027

Patrick Söllinger

2027 mit Option

Christoph Tialler

2027

Niklas Würschl

2028

ANGRIFF:

Trenton Bliss

2027

Luca Erne

2027

Lukas Kainz

2029

Graham Knott

2028

Brian Lebler

2028

Oskar Maier

2028

Henrik Neubauer

2027

Julian Pusnik

2027

Emilio Romig

2027

Brady Shaw

2027

Shawn St-Amant

2028

Kyle Topping

2027

Marlon Tschofen

2027

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