Doch nicht Innsbruck! Ex-MVP unterschreibt bei anderem ICE-Klub

Name
Vertrag bis
TOR:
Martin Reder
2027
ABWEHR:
Paul Eder
2027
Gerd Kragl
2027
Luis Lindner
2027
Greg Moro
2027
Patrick Söllinger
2027 mit Option
Christoph Tialler
2027
Niklas Würschl
2028
ANGRIFF:
Trenton Bliss
2027
Luca Erne
2027
Lukas Kainz
2029
Graham Knott
2028
Brian Lebler
2028
Oskar Maier
2028
Henrik Neubauer
2027
Julian Pusnik
2027
Emilio Romig
2027
Brady Shaw
2027
Shawn St-Amant
2028
Kyle Topping
2027
Marlon Tschofen
2027
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