Keine Verletzung, trotzdem: Hüft-OP bei ÖSV-Läufer

Es war eine Operation der eher ungewöhnlichen Art: ÖSV-Speed-Spezialist Vincent Wieser hat sich Ende Mai auf beiden Seiten der Hüfte einem Eingriff unterzogen.

Geschuldet war dies nicht einer Verletzung, sondern der Vorbeugung einer solchen.

Wieser wurde auf beiden Seiten Knochenmasse an der Hüftpfanne und dem Oberschenkelhals entfernt, die ihn bisher in der Bewegung des Hüftgelenks eingeschränkt hatten.

"Für mehr Federweg und Fahrspaß"

Die Operation sei aber gut verlaufen, wie der 23-Jährige auf Instagram verlautbart: "Das Serienfahrgestell wurde erfolgreich ausgetauscht und durchs neue Sportchassis ersetzt - für mehr Federweg und Fahrspaß."

Der Eingriff sollte andernfalls möglicherweise entstehenden Hüft- und Rückenverletzungen entgegenwirken.

Der Österreicher fuhr in den vergangenen beiden Wintern sechs Mal in die Punkteränge, als bestes Ergebnis steht ein 19. Platz in der Abfahrt von Courchevel.