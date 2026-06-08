Lukas Haudum: "Ich will nicht die fünfte Wahl sein"

LAOLA1: Was gab schlussendlich den Ausschlag dafür, diese Chance wahrzunehmen?

Haudum: Grundsätzlich konnte ich mir vorstellen, ins Ausland zu gehen. Darüber habe ich natürlich auch mit meiner Verlobten gesprochen. Mir war wichtig, dass mich ein Verein wirklich haben will und nicht nur Interesse bekundet. Ich will nicht die fünfte Wahl sein. Bei TPS hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass sie mich unbedingt verpflichten wollen. Das Finanzielle war ebenfalls wichtig, weil es die Wertschätzung des Vereins unterstreicht. Wenn diese beiden Dinge passen, kann man sich Gedanken über das Umfeld, die Stadt oder die Distanz machen. Am Ende zählt aber auch das Bauchgefühl. Und das hat von Anfang an gepasst, ich hatte nie Zweifel. Deshalb mache ich diesen Schritt.

LAOLA1: Welche Perspektive wurde dir bei diesem Video-Gespräch aufgezeigt?

Haudum: Sie haben sich im Vorfeld intensiv über mich informiert und wussten genau, was für ein Spieler ich bin. Im Gespräch wollten sie vor allem noch mehr über mich als Person erfahren. Die Perspektive ist klar sportlicher Natur. Es ist eine bessere Liga, ein anderes Level und ein Klub mit viel Potenzial. Gleichzeitig soll ich dort kein Lückenfüller, sondern eine tragende Figur sein. Für mich ist das die Chance, mich noch einmal selbst herauszufordern und den nächsten Schritt zu machen. Das bedeutet allerdings nicht, dass Österreich keine Herausforderung darstellt. Doch es könnte das letzte Puzzleteil sein, um ein noch kompletterer Spieler zu werden und mich auch international noch besser zeigen zu können. Ich glaube, dass ich mein Potenzial noch nicht vollständig ausgeschöpft habe und mich auf diesem Niveau weiterentwickeln kann.

LAOLA1: Hast du dich in der Entscheidungsfindung mit jemand anderem als deiner Verlobten beraten? Etwa mit deinem langjährigen Teamkollegen Manuel Ganahl, der einst selbst von Österreich nach Finnland gewechselt ist?

Haudum: Ich habe mit ihm nur kurz gesprochen, das werden wir diese Woche noch ausführlicher nachholen. Natürlich habe ich mich auch mit Kasper Kotkansalo ausgetauscht, der wieder nach Finnland zurückkehrt. Grundsätzlich glauben jene, die die Liga einschätzen können, dass es eine geile Liga für mich sein könnte. Am Ende geht es aber um mich, meine Verlobte und unseren Hund. Natürlich habe ich die Entscheidung auch mit einem gewissen Herzschmerz getroffen. Ich habe im Vorhinein bereits mit Herbert Jerich und Philipp Pinter kommuniziert, dass TPS interessiert ist. Sie waren sehr unterstützend, auch wenn das in manchen Berichten vielleicht anders rübergekommen ist. Natürlich tut ihnen mein Abgang weh, gleichzeitig freuen sie sich aber auch, dass sie mir auf meinem Weg weiterhelfen konnten.