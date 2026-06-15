Carolina Hurricanes krönen sich zum NHL-Champion!

Die Carolina Hurricanes sind zum zweiten Mal in ihrer Franchise-Geschichte Stanley-Cup-Champion!

Carolina setzt sich in Spiel sechs der Final-Serie gegen die Vegas Golden Knights mit 3:0 durch, gewinnt die Serie mit 4:2 und darf sich damit erstmals seit 2006 wieder NHL-Champion nennen.

Taylor Hall (4.) bringt die Hurricanes früh auf die Siegerstraße, Jackson Blake (34.) und Nikolaj Ehlers (59./EN) bringen den Sieg unter Dach und Fach.

Als MVP wird Jordan Staal ausgezeichnet.

Golden Knights müssen weiter auf zweiten Titel warten

Die Hurricanes hatten die Hauptrunde als bestes Team der Eastern Conference beendet und sich nach den vergeblichen Versuchen der vergangenen Jahre auch bis ins Stanley-Cup-Finale vorgearbeitet. Dort wurde die Mannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht.

Für die Golden Knights, die ihre neunte NHL-Saison spielen, platzen hingegen im dritten Finale zum zweiten Mal alle Träume. Der einzige Titel bleibt der aus der Saison 2022/23.

VIDEO: Der Moment, in dem alles klar ist