Die Niederlande startete mit einem 2:2 gegen Japan in die WM.

Erst kurz vor Schluss machte Daichi Kamada mit dem 2:2 (89.) einem orangenen Dreier einen Strich durch die Rechnung. Die Tore im VIDEO >>>

"Ich bin zufrieden mit der Leistung. Ich bin unzufrieden, dass wir nicht gewonnen haben", machte Holland-Teamchef Roland Koeman nach der Partie auf der Pressekonferenz klar.

Koeman fordert mehr Respekt gegenüber Japan

Der Ex-Barcelona-Trainer redete immer wieder den Gegner gut, forderte mehr Respekt vor den Japanern. Von der großen Enttäuschung wollte er nichts wissen.

Ein Journalist hakte dennoch kritisch nach und bekam zu hören: "Viele Leute unterschätzen Japan. Zum hundertsten Mal. Wenn du sie unterschätzt, ist das dein Problem."

Am Samstag treffen die Niederlande in ihrem zweiten Gruppenspiel auf Schweden, das Tunesien in der Nacht auf Montag vom Platz fegte.