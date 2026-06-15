Hurricanes: Wie ein Neustart Carolina den Stanley Cup bescherte

Der Trainer ist derselbe. Das System ist dasselbe. Der Kern ist derselbe.

Das soll keine Kritik an Rod Brind'Amour sein, der als einer der besten Trainer der NHL gilt, oder an Jordan Staal, Jaccob Slavin, Sebastian Aho und Seth Jarvis, die seit Jahren das Herzstück der Carolina Hurricanes bilden und das Team Jahr für Jahr in die Playoffs geführt haben.

Der Unterschied in diesem Jahr lag jedoch im neuen Talent, das General Manager Eric Tulsky in den letzten 17 Monaten hinzugefügt hat, um die letzte Hürde zu überwinden.

Dies führte dazu, dass die Franchise zum zweiten Mal den Stanley Cup gewann, erstmals seit 2006.

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Clevere Schachzüge mit Rantanen, Ehlers und Co.

Tulsky setzte auf einen großen Coup, als er im Januar 2025 den Top-Flügelstürmer Mikko Rantanen von Colorado holte und im Rahmen eines dreiteiligen Blockbuster-Deals auch den erfahrenen Taylor Hall von Chicago erhielt.

Als Rantanen nicht Teil der langfristigen Zukunft Carolinas sein wollte, tauschte Tulsky ihn gegen Center Logan Stankoven und zwei Erstrundenpicks nach Dallas. Einer dieser Picks wurde am 1. Juli für Verteidiger K'Andre Miller verwendet.

Zwei Tage später gewann Carolina die Ausschreibung für den Top-Free-Agent Nikolaj Ehlers, den schnellen Flügelstürmer, der dem Team genau das gab, was es nach sieben aufeinanderfolgenden Playoff-Teilnahmen ohne Erreichen des Finales fehlte.

Nachdem man in Schlüsselmomenten immer wieder ein Tor zu wenig erzielte, beendeten Ehlers, Stankoven, Hall und Miller das jährliche Rätselraten, woher diese entscheidenden Treffer kommen sollten.

Spieler müssen zur Spielweise passen

Sie alle passten gut zu Brind'Amour, der von seinen Spielern ein anspruchsvolles Spielsystem verlangt, das nicht jedermanns Sache ist.

"Wir haben uns sehr darauf konzentriert, Spieler zu finden, die zu unserer Spielweise passen", sagte Tulsky.

"Wir verlangen von unseren Spielern einen sehr eigenständigen Stil, und unsere Scouts haben hervorragende Arbeit geleistet, Spieler zu finden, die reinkommen und ihr Bestes geben können, indem sie so spielen, wie Rod es braucht."

Ein verpatzter Trade als Startpunkt

Der Tausch für Rantanen war ein enormes Risiko. Es beinhaltete die Abgabe der talentierten Stürmer Martin Necas und Jack Drury an die Avalanche in der Hoffnung, dass der große finnische Flügelstürmer das fehlende Puzzleteil sei.

Rantanen erzielte in 13 Spielen für Carolina sechs Punkte, und es wurde klar, dass es keine gute Verbindung war. Gespräche mit Toronto, bei denen Mitch Marner involviert war, führten nicht dazu, dass er seine No-Trade-Klausel aufgab, und er landete stattdessen in Las Vegas, wo er maßgeblich am Lauf der Golden Knights bis ins Finale beteiligt war.

Anstatt die Situation mit der wahrscheinlichen Folge abzuwarten, dass er in der Free Agency gehen würde, tauschte Tulsky Rantanen für Stankoven und zwei Erstrundenpicks nach Dallas. Einer ging an die New York Rangers für Miller, dessen Präsenz die Tiefe in der Verteidigung stärkte.

"Wir wollen uns nie über das ,Was wäre wenn‘ sorgen", sagte Tulsky. "Das heißt, manchmal läuft es nicht so, wie man es sich erhofft hat, und man muss bereit sein, einen Weg zu finden, um von dort aus weiterzumachen."

Stankoven führte das Team mit 11 Toren während dieser dominanten Serie von 16 Siegen in 19 Spielen an.

Carolina trifft die richtigen Entscheidungen

Es war jedes Mal die gleiche Geschichte. Die Hurricanes waren nicht nur ein großartiges Team in der regulären Saison, das in den Playoffs versagte. Sie gewannen in sechs der ersten sieben Jahre von Brind'Amours Amtszeit als Trainer mindestens eine Serie, darunter drei Teilnahmen am Eastern Conference Final.

Tulsky, ein ehemaliger Wissenschaftler, der durch das Bloggen über den Sport als Fan dazukam und vor zwei Jahren zum Nachfolger von Don Waddell befördert wurde, hat das Team nicht auseinandergerissen. Aber er ist auch nicht untätig geblieben.

Die Veränderungen – einschließlich der Verpflichtung von Torhüter Brandon Bussi kurz vor Saisonbeginn im Oktober aus dem Back-to-Back-Champion-Team Florida durch Waiver – erwiesen sich als äußerst erfolgreich.

Bussi, der mit 27 Jahren zum ersten Mal in der NHL spielte, gewann während der Saison 31 von 39 Starts. Dann sprang er im Finale für Frederik Andersen ein und trug das Team den Rest des Weges, einschließlich eines Shutouts im entscheidenden Spiel 6 am Sonntagabend.

Aggressivität als Mantra

"Wir haben Vertrauen in Bus", sagte Brind'Amour. "Er macht viele wichtige Paraden. Selbst wenn es zu Fehlern kommt, vertrauen wir ihm da hinten, das gibt uns viel Selbstvertrauen, unser Spiel zu spielen und einfach die ganze Nacht aggressiv zu sein."

Aggressiv ist die Spielweise der Golden Knights, die jeden namhaften Free Agent oder Kandidaten für einen Trade jagen und das führte zum Stanley Cup 2023 und zu drei Finalteilnahmen in ihren ersten neun Jahren. Aber Carolina ist ebenfalls zu diesem Team geworden.

"Grundsätzlich wollen wir aggressiv sein", sagte Tulsky. "Rod lässt das Team auf dem Eis sehr aggressiv spielen. Wir wollen auch abseits des Eises aggressiv sein. Und wenn man die Chance hat, einen wirklich hochkarätigen Spieler hinzuzufügen, wollen wir sie nie verpassen."

"Seht, was wir daraus bekommen haben"

Carolina hat Ehlers nicht verpasst, der sich als Schlüsselspieler erwies und den Empty-Net-Treffer erzielte, der den Titel besiegelte.

Ihn, Stankoven, Hall, Miller und andere zu bekommen, ließ auch langjährige Stützen wie Staal und den kämpferischen Stürmer Jordan Martinook glauben, dass sie das Ziel erreichen konnten.

"Wenn dein Team ständig versucht, besser zu werden, ist das etwas, das man unterstützen kann", sagte Martinook.

"Offensichtlich haben wir auf Mikko gesetzt, es hat nicht geklappt, aber seht, was wir daraus bekommen haben. Stanks und Key, das sind zwei der Teile, die wir daraus bekommen haben. Hallsy war auch Teil davon. Das sind drei unglaublich wichtige Teile für unser Team. Es zeigt einfach, dass sie bereit sind, ständig Risiken einzugehen."