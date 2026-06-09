Ofner: "Ich kann mit keinem Außenstehenden über den Job reden"

LAOLA1: Wird man dabei unterstützt?

Ofner: Bei der WM war das großartig. Wir waren wie eine Mannschaft organisiert und hatten ähnlich wie die USA oder Kanada Off-Ice-Trainer, Physiotherapeuten, Masseure und Psychologen. Da hat sich international in den letzten Jahren viel getan, das gab es früher nicht. Man braucht einfach Leute, mit denen man reden kann. Vor allem bei einem kurzen Turnier: Wenn man eines von sieben Spielen schlecht pfeift, nimmt man das natürlich mit.

LAOLA1: Diese Schar an Trainern, die euch dort zur Verfügung gestanden sind – sowas wünscht man sich vermutlich auch im Liga-Betrieb?

Ofner: Ich hoffe, dass das irgendwann kommen wird. Es ist natürlich alles mit Geld verbunden. In Schweden haben sie meines Wissens nach bereits eine Psychologin, die den Schiedsrichtern zur Seite steht. Das ist für mich der nächste Schritt, der gemacht werden muss. Jeder Spieler arbeitet heutzutage mit Mentaltrainern zusammen. Wir Schiedsrichter müssen dagegen oft selbst Wege finden, um schlechte Spiele zu verarbeiten. Wir sprechen in der Liga viel untereinander, aber es wäre ein Traum, wenn Mentaltrainer oder Psychologen zur Verfügung stehen würden. Der Druck ist enorm groß – und wird immer größer. Man kann mit keinem Außenstehenden über unseren Job reden, das versteht niemand.

LAOLA1: Warum?

Ofner: Sobald man mit jemandem spricht, heißt es nur: Ihr habt das und das übersehen. Aber niemand kennt die Gründe dafür. Wenn man eine gute Partie macht, wird über die Schiedsrichter nicht gesprochen. Machst du einen Fehler, stehst du am nächsten Tag in der Zeitung. Die Medien habe ich sowieso abgeschalten. Ich lese nichts, das interessiert mich nicht. Das haben wir auch bei der WM gehört: Medien ausblenden, Instagram löschen, den Fokus auf den Job legen.

LAOLA1: Bist du selbst noch auf Social Media?

Ofner: Nein, nicht mehr. Ich hatte es viele Jahre lang. Da bekommt man immer wieder Nachrichten von Fans, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie sie es sich vorgestellt haben, oder sie der Meinung sind, dass man gegen ihr Team pfeift. Irgendwann habe ich gesagt: Ich brauche das nicht. Es tut mir selbst nicht gut, das habe ich über die Jahre gelernt.

LAOLA1: Schiedsrichter werden allerdings auch während eines Spiels angefeindet, ausgepfiffen – manchmal sogar wüst beschimpft. Kann man das ausblenden?

Ofner: Ich bin während einer Partie so in meinem Tunnel drinnen, dass ich das kaum mitbekomme. Vielleicht höre ich kurz die Pfiffe, aber wenn ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war, können die Zuschauer noch hundert Mal pfeifen. Natürlich gibt es auch schlechte Calls. Dann gehe ich zu den Coaches oder Spielern und sage offen, dass ich die Situation im Nachhinein anders beurteilen würde. Ich habe über die Jahre gelernt, ehrlich zu sein. Jeder macht Fehler, das gehört zum Sport dazu. Gleichzeitig muss man Vertrauen in sich selbst haben. Der Großteil der Entscheidungen ist ja korrekt. Man muss wissen, was man am Eis tut, und hinter seinen Entscheidungen stehen. Das kommt aber nicht von heute auf morgen. Es ist ein Lernprozess. Deshalb muss man jungen Schiedsrichtern Zeit geben und ihnen Fehler zugestehen. Nur daraus lernt man.

LAOLA1: Man hat in den letzten Jahren immer häufiger das Gefühl, dass große Strafen ausgesprochen werden, nur damit die Schiedsrichter die Gelegenheit bekommen, sich die Situation nochmal am Video anschauen zu können. Wurde diesbezüglich einmal eine Richtlinie aufgesetzt?

Ofner: Nein, gar nicht. Meistens geht es bei solchen Situationen um Checks gegen den Kopf oder Boarding. Dort kommt es oft auf den Blickwinkel an. Am Eis sieht ein Check manchmal brutal aus. Ein Spieler knallt mit dem Kopf voraus in die Bande oder der Kopf schnellt nach hinten. Oder der Spieler bekommt einen Cross-Check Richtung Brust, geht aber automatisch mit dem Kopf nach hinten. In Echtzeit kann man oft nicht sicher sagen, wo genau der Kontakt war. Deshalb wird die Situation überprüft. Man spricht mit dem Partner, tauscht die Wahrnehmungen aus und schaut sich die Szene am Video an. Erst dort sieht man zu 100 Prozent, ob ein Spieler am Kopf, an der Brust oder irgendwo anders getroffen wurde. Das gilt auch für Boarding-Situationen. Für eine Major-Strafe ist entscheidend, wie sich beide Spieler unmittelbar vor dem Kontakt verhalten. Das lässt sich am Video oft deutlich besser beurteilen als in Echtzeit.