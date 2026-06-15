ÖFB-Kicker mit breiter Brust: "Man darf träumen!"

Konrad Laimer geht es in erster Linie auch darum, dass das ÖFB-Team seinem Stil treu bleibt: "Wenn wir so Fußball spielen, wie wir Fußball spielen. Wenn wir diese Energie und Art auf den Platz bringen, bin ich happy. Ich kann nicht sagen, wie weit es geht. Aber im Fußball kann immer alles passieren."
Lienharts Lehren aus Freiburg
Die Turnier-Favoriten sind freilich andere. Die Außenseiter, denen Chancen auf eine Überraschung eingeräumt werden, sind diesmal auch andere.
Philipp Lienhart stand mit dem SC Freiburg zuletzt im Europacup-Finale. "Da habe ich gelernt: Auch wenn man nicht wirklich der Favorit ist, aber von Runde zu Runde schaut, als Team zusammenwächst, kann man schon für die eine oder andere Überraschung sorgen."
Nachsatz: "Wir sind für eine Überraschung gut!"
"Ich fahre zu Turnieren, um sie zu gewinnen!"
Noch offensiver formuliert Patrick Wimmer seine Zielsetzung: "Ich fahre zu Turnieren, um sie zu gewinnen! Wir haben in den letzten Jahren viele gute Gegner geschlagen. In einem Spiel können wir jeden Gegner schlagen. Darum sollte man sich immer hohe Ziele stecken."
"Ich glaube fest daran, dass wir bei der WM aufspielen werden", sagt der Neo-Hoffenheimer.
Einer Sache sind sich alle Kadermitglieder bewusst: der eigenen Stärke.
Lienhart bringt es auf den Punkt: "Wir haben von der Qualität her eine gute Mannschaft, müssen nur abliefern."