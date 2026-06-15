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ÖFB-Kicker mit breiter Brust: "Man darf träumen!"

Bescheidenheit ist keine Zier. Österreichs Kicker starten mit viel Selbstvertrauen in die WM. Eine Durststrecke soll endlich enden.

ÖFB-Kicker mit breiter Brust: "Man darf träumen!" Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Das ÖFB-Team ist mit breiter Brust in die USA gereist.

Die Quali-Gruppe auf Platz eins abgeschlossen, danach drei Siege in drei Vorbereitungsspielen.

Die erste WM-Teilnahme seit 1998 kann kommen!

Das gelang zuletzt 1954

Das Olympische Motto "Dabei sein, ist alles" ist dem ÖFB-Team längst fremd. Ralf Rangnick hat als Ziel ausgegeben, weiter zu kommen, als bei der EURO 2024. Dort war im Achtelfinale Endstation.

Zum bisher letzten Mal ein K.o.-Spiel bei einer Endrunde hat ein österreichisches Männer-Fußballnationalteam am 26. Juni 1954 gewonnen – 7:5 gegen die Schweiz.

Zumindest diese ewig lange Durststrecke soll beendet werden.

Sich selbst treu bleiben

Romano Schmid sagt: "Wenn wir unser Gesicht zeigen, unsere DNA auf den Platz bringen, darf man träumen, dann kann man davon ausgehen, dass es weit gehen kann."

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Laimer und Co. wollen oft jubeln
Foto: ©GEPA

Konrad Laimer geht es in erster Linie auch darum, dass das ÖFB-Team seinem Stil treu bleibt: "Wenn wir so Fußball spielen, wie wir Fußball spielen. Wenn wir diese Energie und Art auf den Platz bringen, bin ich happy. Ich kann nicht sagen, wie weit es geht. Aber im Fußball kann immer alles passieren."

Lienharts Lehren aus Freiburg

Die Turnier-Favoriten sind freilich andere. Die Außenseiter, denen Chancen auf eine Überraschung eingeräumt werden, sind diesmal auch andere.

Philipp Lienhart stand mit dem SC Freiburg zuletzt im Europacup-Finale. "Da habe ich gelernt: Auch wenn man nicht wirklich der Favorit ist, aber von Runde zu Runde schaut, als Team zusammenwächst, kann man schon für die eine oder andere Überraschung sorgen."

Nachsatz: "Wir sind für eine Überraschung gut!"

"Ich fahre zu Turnieren, um sie zu gewinnen!"

Patrick Wimmer

Noch offensiver formuliert Patrick Wimmer seine Zielsetzung: "Ich fahre zu Turnieren, um sie zu gewinnen! Wir haben in den letzten Jahren viele gute Gegner geschlagen. In einem Spiel können wir jeden Gegner schlagen. Darum sollte man sich immer hohe Ziele stecken."

"Ich glaube fest daran, dass wir bei der WM aufspielen werden", sagt der Neo-Hoffenheimer.

Einer Sache sind sich alle Kadermitglieder bewusst: der eigenen Stärke.

Lienhart bringt es auf den Punkt: "Wir haben von der Qualität her eine gute Mannschaft, müssen nur abliefern."

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