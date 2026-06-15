ÖFB-Kicker mit breiter Brust: "Man darf träumen!"

Das ÖFB-Team ist mit breiter Brust in die USA gereist.

Die Quali-Gruppe auf Platz eins abgeschlossen, danach drei Siege in drei Vorbereitungsspielen.

Die erste WM-Teilnahme seit 1998 kann kommen!

Das gelang zuletzt 1954

Das Olympische Motto "Dabei sein, ist alles" ist dem ÖFB-Team längst fremd. Ralf Rangnick hat als Ziel ausgegeben, weiter zu kommen, als bei der EURO 2024. Dort war im Achtelfinale Endstation.

Zum bisher letzten Mal ein K.o.-Spiel bei einer Endrunde hat ein österreichisches Männer-Fußballnationalteam am 26. Juni 1954 gewonnen – 7:5 gegen die Schweiz.

Zumindest diese ewig lange Durststrecke soll beendet werden.

Sich selbst treu bleiben

Romano Schmid sagt: "Wenn wir unser Gesicht zeigen, unsere DNA auf den Platz bringen, darf man träumen, dann kann man davon ausgehen, dass es weit gehen kann."