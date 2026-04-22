Der Sportdirektor der Graz99ers ist zugleich Teamchef des U20-Nationalteams und informierte den Angreifer darüber, dass er ins A-Team einrücken wird. Gleich danach folgten die Anrufe von Team-Managerin Tamara Steiner sowie Teamchef Roger Bader.

Der Youngster strahlt über beide Ohren: "Es ist richtig cool, mit den 'großen Jungs' beim Nationalteam zu sein."

Nationalteam-Debüt vor den Augen der Familie?

Die Vorzeichen stehen gut, dass Kolarik in einem der beiden anstehenden Testspiele gegen Tschechien sein Nationalteam-Debüt feiern wird.

Vielleicht sogar schon am Donnerstag in Wien, seiner Heimatstadt. "Es werden sehr viele Familien-Mitglieder kommen", so der Linksausleger, der im Nachwuchs der Vienna Capitals seine ersten Schritte machte und mit 14 in die Red Bull Akademie wechselte.

Deshalb war es für ihn auch keine große Herausforderung, sich an die neuen Gegebenheiten in Übersee anzupassen. "Ich war es schon gewohnt, fern von zu Hause zu leben", meint Kolarik.

Kindheitstraum erfüllt

Mit dem Schritt nach Kanada hat sich der 18-Jährige einen Traum erfüllt, den er bereits als "kleiner Junge" gehegt hatte. Von den Peterborough Petes wurde der Nationalspieler vergangenes Jahr im CHL Import Draft in der zweiten Runde gewählt.

"Ich habe mit meinem Agenten gesprochen. Es hat sich die Chance ergeben, dass ich rübergehen kann", erzählt Kolarik, der die Möglichkeit beim Schopf packte und nun auf eine solide erste Saison in der OHL zurückblickt.

"Ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe etwas gebraucht, um mich an das Tempo zu gewöhnen. Es ist ziemlich schnell, eine kleinere Eisfläche und es gibt mehr Körperspiel - und mehr Skill, als ich gewohnt war", sagt der siebenfache ICE-Crack.