Kasper auf Krücken: "Schauen, dass mein Knie wieder gut wird"

Österreichs Eishockey-Nationalteam muss bei der kommenden WM in Zürich sowohl auf Marco Rossi als auch auf Marco Kasper verzichten.

Nicht nur Rossi bedauert die Absage für das Großereignis ("Das wäre die Krönung gewesen"), auch Kasper wäre aktuell lieber in einer anderen Situation.

Schon länger plagten den NHL-Stürmer Knieprobleme, das genaue Ausmaß wurde erst kürzlich bei einer MRT-Untersuchung festgestellt.

"Ich muss im Moment mit Krücken gehen und habe eine Schiene am Knie", berichtet Kasper gegenüber dem ÖEHV. Statt der WM steht in den kommenden Wochen Reha auf dem Programm.

Kasper über ÖEHV-Team: "Der Klassenerhalt ist das Wichtigste"

"Ich wäre sehr gerne bei der WM dabei gewesen. Es macht mich immer richtig stolz, für Österreich zu spielen. Aber ich muss schauen, dass mein Knie wieder gut wird, damit ich dann wieder voll durchstarten kann", so Kasper.

Seinen ÖEHV-Teamkollegen traut er in der Schweiz einiges zu, aber: "Der Klassenerhalt ist das Wichtigste."

Der Kärntner war Teil der erfolgreichen WM 2025 in Stockholm, die für Österreich erst im Viertelfinale endete. Der Center war einer der absoluten Leistungsträger und steuerte vier Tore sowie drei Assists bei.

Für Detroit bestritt der 22-Jährige heuer 81 Partien, dabei verzeichnete er neun Treffer und zehn Vorlagen.