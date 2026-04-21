Diese Youngsters könnten mit dem ÖEHV-Team zur WM fahren

Absagen von Marco Kasper und Marco Rossi, bei David Reinbacher und Vinzenz Rohrer braucht es ein Wunder, dass sie bei der WM zur Verfügung stehen. Dazu weitere Ausfälle (Thomas Raffl, Ali Wukovits) und Fragezeichen (Benjamin Baumgartner, Oliver Achermann).

Kein Wunder, dass ÖEHV-Teamchef Roger Bader jetzt vor allem einige junge Cracks einberufen muss.

LAOLA1-Scout Bernd Freimüller wirft einen Blick auf vier Youngsters, die im Nachwuchsbereich zu den Teamstützen gehörten und jetzt vielleicht sogar WM-Chancen haben: