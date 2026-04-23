Graz im Freudentaumel: "Der Titel ist mehr als verdient"

Das Meisterstück ist vollbracht, die Graz99ers sind am Ziel ihrer Träume angelangt.

Ein 6:2-Sieg im vierten Final-Spiel gegen den HC Pustertal brachte die Karl-Nedwed-Trophy erstmals seit der Liga-Neuausrichtung im Jahr 2000 in die steirische Landeshauptstadt.

Es waren wahrlich perfekte Playoffs, die Graz hingelegt hat. 4:0 gegen den VSV, 4:0 gegen Fehervar AV19, 4:0 gegen Pustertal - ohne Niederlage sind bislang nur die Vienna Capitals 2017 und Red Bull Salzburg 2022 zum Meistertitel marschiert.

In keiner Partie haben die 99ers mehr als zwei Treffer kassiert. Sie stellen mit Lukas Haudum zudem den Playoff-MVP und Liga-Topscorer, mit Paul Huber den besten Playoff-Torschützen und in Form von Nicolas Wieser den besten Tormann der Postseason.

Letzterer strahlte im ORF-Interview: "Es ist unvorstellbar. Es bedeutet mir so viel, dass ich das mit der Mannschaft geschafft habe."

Vom Backup zum "Difference Maker"

Der 28-Jährige war der nominelle Backup hinter Maxime Lagace, absolvierte im Grunddurchgang 15 Spiele. Als sich der Kanadier in Halbfinal-Spiel 3 gegen Fehervar verletzte, war der gebürtige Villacher plötzlich gefragt.

Und der Kärntner verrichtete seinen Job hervorragend. Seine Fangquote lag nie unter 94,3 Prozent, im Schnitt parierte Wieser 96,1 Prozent der Torschüsse und kassierte 1,2 Tore pro Spiel.

Mehrmals konnte er sich im Duell mit Pustertal auszeichnen, und würde es einen MVP-Award nur für die Final-Serie geben, dann ginge dieser wohl an den Tormann.