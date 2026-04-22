Das ist der ICE-Playoff-MVP 2025/26

Lukas Haudum wird als Playoff-MVP der win2day ICE Hockey League ausgezeichnet.

Der Nationalteam-Stürmer war in der Postseason mit 20 Punkten in zwölf Spielen der Liga-Topscorer und trug damit einen maßgeblichen Anteil zum ersten Meistertitel der Graz99ers bei. Haudum verbuchte in der ganzen Saison 15 Tore und 57 Assists, ebenfalls Bestwert.

Der 28-jährige Linzer löst damit Salzburgs Goalie Atte Tolvanen ab, der die Karl-Sofron-Trophy im Vorjahr zum insgesamt dritten Mal gewann.

Die Steirer krönten sich mit einem 6:2-Sieg in Final-Spiel 4 gegen den HC Pustertal zum Champion. Spielbericht >>>