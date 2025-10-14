ICE Hockey League: So ausgeglichen wie noch nie?

Müsste ein Schlagwort definiert werden, welches den Saisonauftakt der win2day ICE Hockey League bestmöglich beschreiben sollte, wäre es: Ausgeglichenheit.

Die Top 6 sind nach zehn Runden durch drei Punkte getrennt. Der siebtplatzierte KAC weist den gleichen Punkteschnitt wie Tabellenführer Olimpija Ljubljana auf - bei zwei Spielen weniger. Liga-Neuling FTC Budapest fehlen nur acht Punkte auf die Spitze.

In Europas Top-Ligen geht es einzig in Finnland ähnlich eng zu, dort trennen die Plätze eins bis sechs ebenfalls drei Zähler.

Nervenkitzel bringt höhere Zuschauerzahlen

24 von 60 ausgetragenen ICE-Partien endeten mit nur einem Tor Unterschied, weitere zehn Spiele mit zwei Treffern Differenz.

Das bedeutet puren Nervenkitzel, der wiederum die Zuschauer vermehrt in die Hallen lockt. Seit Ligastart wurden 174.201 Fans gezählt, das entspricht einem Schnitt von 2.903 Besuchern pro Spiel und bedeutet ein Plus von einem Prozent im Vergleich zur Vorsaison.

Über das konstant wachsende Interesse freuen sich nicht nur die Liga-Verantwortlichen, auch die Klubs spüren das im eigenen Börserl.

Teams nehmen enorm viel Geld in die Hand

Anders als in der ADMIRAL Bundesliga, die besonders an der Spitze ähnlich ausgeglichene Verhältnisse aufweist, dies aber hauptsächlich dem schwächelnden FC Red Bull Salzburg zugeschrieben wird, ist in der ICE das erneut gestiegene Niveau "schuld" an der Spannung.