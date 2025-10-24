Black Wings Linz BWLMoser Medical Graz99ers G99
Heiß her geht es am Freitag in der 13. Runde der win2day ICE Hockey League! Während die Black Wings Linz zu Hause auf die Graz99ers treffen, gastiert der KAC bei Fehervar AV19.
ICE-Serienmeister Red Bull Salzburg hat FTC Budapest zu Gast, Innsbruck empfängt den HC Bozen. Spielbeginn ist jeweils um 19:15 Uhr. Den Abschluss machen der HC Pustertal und der VSV um 19:45 Uhr.
Alle Spiele der Konferenz im Überblick:
