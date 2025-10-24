Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99
1:1
1:0 , 0:0
  • Ken Ograjensek
  • Paul Huber
NEWS

ICE LIVE: Konferenz mit Black Wings Linz - Graz99ers

Die 13. Runde steht an, es kommt zur Wiederauflage der Weltrekord-Serie im letztjährigen Viertelfinale. Dazu hat Salzburg Ferencvaros zu Gast, der KAC tritt bei Fehervar an und der VSV im Pustertal. LIVE-Infos:

ICE LIVE: Konferenz mit Black Wings Linz - Graz99ers Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Heiß her geht es am Freitag in der 13. Runde der win2day ICE Hockey League! Während die Black Wings Linz zu Hause auf die Graz99ers treffen, gastiert der KAC bei Fehervar AV19.

ICE-Serienmeister Red Bull Salzburg hat FTC Budapest zu Gast, Innsbruck empfängt den HC Bozen. Spielbeginn ist jeweils um 19:15 Uhr. Den Abschluss machen der HC Pustertal und der VSV um 19:45 Uhr.

Alle Spiele der Konferenz im Überblick:

Tabelle der win2day ICE Hockey League >>>

Alle Spiele im LIVE-Ticker:

