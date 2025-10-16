Das "Duell der Meister" war ein klarer Knockout-Sieg zugunsten des EC Red Bull Salzburg.

Den stark dezimierten Eisbären Berlin wurden früh die Grenzen aufgezeigt, weil Österreichs Serienmeister wieder abgeliefert hat, wenn etwas am Spiel steht.

In diesem Fall war es der Einzug ins Achtelfinale der Champions Hockey League. "Wir haben wieder unsere Sieger-Mentalität gezeigt, wenn es darauf ankommt", sagt Mario Huber.

Für Schlüsselspiele geschaffen

Diese Mannschaft ist für solche Schlüsselspiele geschaffen. Da spielt es keine Rolle, wie die letzten Wochen verlaufen sind.

Die äußerst bittere Niederlage in Szekesfehervar, als drei Sekunden vor Schluss das 2:3 fiel, hat sie nur drei Tage später kein bisschen tangiert. Genauso wenig wie der holprige Start unter Coach Manny Viveiros.

In Spielen dieser Größenordnung rückt das Team - nicht ausschließlich ob der vielen Verletzten - noch enger zusammen. Da gibt es keine Spielereien, sondern nur: Forecheck, Druck, Körperspiel und Struktur. Dem Gegenüber soll keine Luft zum Atmen gelassen werden.

Egal ob KAC oder Eisbären Berlin, egal ob Liga oder CHL - Salzburg hat in den letzten Jahren eine Identität geschaffen, mit der es gelingt, spielerisch leicht in den Playoff-Modus zu wechseln und alles vorangegangene auszublenden.

"Brotherhood" als Fundament

Dann kommt das wahre Salzburger Gesicht zum Vorschein.

Das Fundament wurde einst unter Matt McIlvane gelegt, die "Brotherhood" steht dann an oberster Stelle. Es wird füreinander gekämpft und eingestanden, sich gegenseitig unterstützt und Power-Hockey über vier Linien praktiziert.