In brenzligen Phasen hat man mit Atte Tolvanen und David Kickert zwei Tormänner zur Verfügung, die in großen Spielen ebenfalls nochmal eine Schippe drauflegen, Ruhe ausstrahlen und diese auf ihre Vordermänner übertragen.
Hektik oder gar Panik kommt nur alle heiligen Zeiten vor.
Nicht über volle Saison möglich
Dieses Gesicht kann in einer 70-Spiele-Saison allerdings nicht jedes Mal gezeigt werden.
Es gibt eben so Tage, an denen der Fokus aus den unterschiedlichsten Gründen einfach nicht bei 100 Prozent liegt.
Dann schleichen sich leichte Fehler und Unachtsamkeiten an, kassiert man einmal ein "bad goal" oder nimmt eine vermeidbare Strafe, die zu einem Gegentor führt. Als Sahnehäubchen klebt zusätzlich noch die Hex am Schläger.
Dann ist ganz Europa gewarnt
Aber eine Spitzenmannschaft lässt sich davon nicht beirren. Sie arbeitet unermüdlich daran, diese Tage zu minimieren und dann in Hochform zu sein, wenn es wirklich zählt.
Das ist den Mozartstädtern in den letzten Jahren stets gelungen. Den Beleg hat der heimische Eishockey-Krösus mit vier aufeinanderfolgenden Meisterschaften und dem CHL-Viertelfinale im Vorjahr selbst geliefert.
Und wenn Salzburg diesen Modus in den nächsten Monaten wieder abrufen kann, sind nicht nur die Teams der win2day ICE Hockey League gewarnt - sondern womöglich ganz Europa.